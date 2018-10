El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó este martes una denuncia contra el grupo anarquista autodenominado "Lxs Solidarixs", a raíz de publicaciones en la red social Facebook que "incitan a incendiar el Congreso de la Nación durante el debate parlamentario del presupuesto" que se llevará a cabo el miércoles.

"¡Es hora de incendiar de una vez por todas ese nido de ratas llamado Congreso! ¡Si los recursos fueran suficientes dinamitarlo con diputados y todo adentro!", afirmó el usuario "GrupoAnarquistaLxsSolidarixs".

Tras el escándalo y la denuncia, el grupo de Facebook fue cerrado.

Además, agregan: "No vamos a llamar a marchar pacíficamente a nadie, cómo anarquistas llamamos a ir con los botines de punta, preparados para darles batalla.... ¡Toda forma de acción directa es válida ese día! ¡Que nos manden todo lo que tengan, que acá vamos a estar! Si camaradas, llamamos a la insurrección popular este miércoles al medio día, la suerte está echada...".

La cartera que dirige Patricia Bullrich realizó la denuncia y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez.

"Dinamitar el Congreso con todos adentro". Esto proclaman grupos anarquistas frente al debate del Presupuesto. Convocan vía redes: https://t.co/i8wBFDrbfD. Recién presentamos la denuncia ante la Justicia. ¡Somos firmes contra quienes busquen dañar las instituciones democráticas! pic.twitter.com/ZHPjHhghHH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 23 de octubre de 2018

En un comunicado, el Ministerio repudió "todos los intentos por parte de grupos organizados que pretenden impedir el funcionamiento democrático de las instituciones".

Esto decía la publicación de "Lxs Solidarixs"

Es hora de Nuevamente se quieren burlar de nosotrxs, no contentos con robar el fruto de nuestro trabajo diariamente, ahora aprueban presupuestos para el estado que nos sumen más y más en la miseria....

La plata para los remedios de tu abuelo, al bolsillo del milico, la plata del docente de tu hijx, al bolsillo de un banquero yanki, la plata de la asignación que alimenta a duras penas a esa infancia desolada... Al bolsillo de un político asqueroso...

Luego de la burla, nos agregan el golpe de garrote... Y ahora nos quieren dar el tiro de gracia... Cómo si el gigante popular estuviera en el suelo... Con un oído dormido por la democracia y el otro por la iglesia....

Pero no le hablamos el ciudadano bien pensante, no, hoy te estamos hablando a vos.... Que trabajas y trabajas y nada te queda para vos, a vos qué ni laburo tenés.... A vos qué dependes de un puntero de mierda para cobrar una miserable ayuda social.... A vos asalariado dirigido por un burócrata cagón que ya es más empresario que compañero....

Les vas a seguir haciendo el juego a estos chupa sangre que son amigos de las lacras que están dentro del congreso entregando el futuro tuyo y de tu gente?

Si resulta que no ves lo que acá se relata... Si resulta que estás feliz con tu condición de esclavo... Podés seguir de largo, está lectura te aburrirá demaciado (sic)....

PERO SI RESULTA QUE VES LO QUE VEMOS, SI RESULTA QUE SENTIS ESA SENSACIÓN DE QUE ALGO ESTA MAL EN EL PECHO... PODES SEGUIR DE LARGO Y NO PONERTE EN PRIMERA FILA EL MIERCOLES AL MEDIO DIA PARA COMBATIR CON DIGNIDAD ESTA INJUSTICIA??

No, hijas e hijos del pueblo, no vamos a llamar a marchar pacíficamente a nadie, cómo anarquistas llamamos a ir con los botines de punta, preparados para darles batalla.... Toda forma de acción directa es válida ese día!! Es el momento que esperamos desde diciembre del año pasado para volver a escarmentar a la bestia estatal!!! Que nos manden todo lo que tengan, que acá vamos a estar!! Que sepan que no siempre van a poder calmarnos con una palmadita en el lomo y un plan social...

Si camaradas, llamamos a la insurrección popular este miércoles al medio día, la suerte está echada.... Y si la dirigencia cobarde no acciona como debe, dejemos que el individuo anárquico desde su solidaridad y valentía sea libre de accionar y hacer empezar la revuelta!!

Una sola chispa, una sola llama en el momento y el lugar indicado... Puede hacer arder toda la pradera...

ESE MOMENTO ES EL 24 DE OCTUBRE AL MEDIO DIA, FRENTE AL CONGRESO....

Que la anarquía brille en sus corazones hermanos y hermanas, nuestra causa es justa, nuestra causa es bella, nuestra causa vencerá, porque es la lucha por la libertad.

EL 24 DE OCTUBRE.... QUE ARDA EL CONGRESO!! QUE LA RABIA DESBORDE!!

MUERTE AL ESTADO, VIVA LA ANARQUIA.

Los que marchan con el vaticano llamarán a la paz, lo sabemos, a esperar un 2019 donde con un voto cambiaremos está angustia.... Cuántos años más nos van a vender esta farsa?