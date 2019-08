El primer precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, dijo que "se debe gobernar para todos los sectores", hizo un especial llamado a votar a los más jóvenes y sostuvo que no iba a "hacer una polémica" si "funcionarios nacionales" no respetaron la veda.

"Todos los sectores son importantes porque la democracia se construye sobre entender a todos los sectores. Se debe gobernar para todos los sectores y entender a todos", sostuvo en diálogo con la prensa al emitir su voto en una escuela de Rincón del Milberg.

Tras hacer esta aclaración, puso especial énfasis en los jóvenes. "Me apasiona ver cómo participan y qué inquietos son", dijo el ex intendente de Tigre, quien sostuvo que es "muy importante" que este sector vaya a votar.



Por otra parte, en línea con las declaraciones del precandidato presidencial de su fuerza, Alberto Fernández, quien había sugerido que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no respetó la veda electoral, Massa dijo que "funcionarios nacionales" no se ajustaron a lo que marca la veda.

"No quiero hacer una polémica, es lindo que la gente vaya a votar con esperanza", sostuvo sin embargo. Y aseguró que no iba a "contribuir hoy a peleas entre políticos que no le suman nada a la gente", por lo que pidió en cambio mirar "la etapa que viene de la Argentina".

LEÉ TAMBIÉN: Alberto Fernández: "Estoy muy contento, los argentinos deciden el futuro"

"No es indistinto para la economía lo que pasará con la elección de hoy", había dicho Peña más temprano consultado sobre los números del viernes último, cuando la Bolsa subió y bajó el riesgo país. En tanto, sobre la ausencia de la ex presidenta Cristina Kirchner (candidata a vicepresidenta en el bunker del Frente de Todos esta noche), consideró que "seguramente haya algún sistema para conectarse y charlar" con ella.



"Lo más importante a esta hora es que todos los argentinos vayan a votar, sobre todo los más jóvenes", insistió. Además contó que con Alberto estuvieron recorriendo el centro de cómputos que montó su fuerza, donde trabajarán "2000 personas" y habrá "2000 mesas testigo de todo el país", según reveló. "Lo que hacemos es tomar recaudos para cuidarle también nosotros el voto a la gente", expresó.

LEÉ TAMBIÉN: Macri: en estas PASO "se definen 30 años de historia argentina"

"A la tarde cuando empecemos a ver el sistema de transmisión de esos votos o si hay intento de manipulación, como vamos a ir teniendo acopio de los telegramas, vamos a poder cotejar si hacen bien o mal el trabajo", dijo sobre las dudas que despertó en su espacio político la empresa Smartmatic, a cargo del escrutinio provisorio.



Massa indicó que a "las 22 horas va a haber la suficiente carga como para ver una tendencia de todo el país". Sobre la importancia de ese escrutinio, reconoció que "en definitiva es provisorio", pero opinó que "el problema es que se usa eso para manipular opinión pública" antes de conocerse los resultados definitivos.