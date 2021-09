Si bien hace dos años dejó de ser el presidente, Mauricio Macri sigue siendo una figura que deambula por la política y cada tanto deja títulos para tener en cuenta, tal es el caso de lo ocurrido hace unas horas, cuando reveló que tiene un sueño por delante.

Lo cierto, es que Macri respaldó en Córdoba a la lista de Juntos por el Cambio que integran para diputado el ex ministro de Turismo, Gustavo Santos, y Mario Negri que aspira a una banca en el Senado de la Nación. Incluso, el ex mandatario reveló que le propusieron cambiarse el domicilio para ser candidato por esa provincia: “Es mi sueño”.

De lleno en la campaña electoral y a 9 días de las PASO, el ex presidente habló con Radio Mitre Córdoba. y reveló que resistió la tentación de mudarse y radicarse en esa provincia pero que no lo descarta para un futuro cercano: “Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija; puede ser una gran alternativa”, señaló.

“Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, sorprendió Macri con su declaración.

Mauricio Macri cargó contra el gobierno

El ex mandatario volvió a cuestionar al actual gobierno por el manejo de la pandemia y la crisis económica. “Han destruido todo lo que hemos creado”, enfatizó.

“Han sido un par de años de mucha angustia por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad y el narcotráfico que ha vuelto; pero también ha sido de un tremendo aprendizaje y el voto es la herramienta que tenemos para decir basta”, aseguró.

Macri se refirió así al cierre del Aeropuerto de Córdoba para vuelos internacionales y al cepo a las exportaciones de carne. “Creen que la solución es cerrar la exportación a la carne. Nos llevó cuatro años abrir mercados con China, Corea, Japón..., decenas de mercados. Ahora destruimos muchos de esos mercados y no nos van a comprar más”.

Para Macri, “es muy profundo el nivel de daño que han hecho por haber generado tanta regulación nociva” y ejemplificó que el Gobierno “ahora nacionalizó la Hidrovía y todo para tener otro lugar de donde sacar ventajas”.

“Hoy, ocho de cada diez jóvenes se quieren ir del país. Como no se van a querer ir si tenemos un ministro de Educación que cierra las escuelas, una ministra de Seguridad que está más preocupada por los carpinchos y suelta a los presos peligrosos, el ministro de Producción cierra las exportaciones, y el ministro de Transporte cierra los aeropuertos y expulsa las líneas aéreas. Es el mundo del revés”, reprochó.

En este sentido, detalló que el actual gobierno creó 18 impuestos nuevos, lo que destruyó la actividad privada y el comercio. Cuestionó que “somos todos ciudadanos esclavos: el gobernante puede cobrarnos el impuesto que quiera para gastarse la plata de la forma que le parezca y es una visión espantosa, que acompañé en silencio un tiempo por respeto”. “Hablan de sexo, de carpinchos, cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la gente”, lamentó.

¿Qué dijo sobre Victoria Tolosa Paz?

Respecto a los dichos de Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Macri aseguró: “Son como marcianos que no toman contacto con la realidad”.

Macri convocó a la ciudadanía a expresarse masivamente en las urnas el próximo domingo 12 de septiembre para “evitar volver al país de los (Juan Pablo) “Pata” Medina y de los Moyano” porque advirtió que “en ese país no hay futuro”.

“Queremos que la ley sea igual para todos. Hay que generar trabajo. Los cordobeses jamás aceptaron un plan, siempre pidieron trabajar y ser libres. Esto mismo lo tenemos que llevar a todo el país”, añadió.

