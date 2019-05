El dólar para la venta al público finalizó sin modificaciones, con respecto a su último cierre, a $46,164 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa cerró con un leve incremento de tres centavos y cerró a $45,00, en una jornada en la que el dólar se debilitó a nivel global.



En cuanto a las monedas emergentes, el real se depreció 0,41%, el peso chileno ganó 0,03% y la lira turca trepó 0,45%.



Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina ( BCRA) convalidó este miércoles una leve baja de tasas de las Leliq de dos puntos básicos, al finalizar en un promedio de 71,602% para un total adjudicado de $208.302 millones.



A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $17.108 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que con un buen recorrido y con renovada volatilidad, "la divisa norteamericana cerró muy cerca del final de ayer en una rueda que tuvo también volatilidad externa".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que la jornada se caracterizó por tener prácticamente el mismo volumen de ayer, con poca oscilación y con una "llamativa estabilidad entre oferta y demanda que no permitió excesos entre máximo y mínimo pactados entre bancos, alrededor de la figura de $45,00?.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 829 millones, mientras que se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE por US$ 5 millones.



En el mercado de dinero entre bancos se operó al 70%. En swaps cambiarios, se pactaron US$ 188 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y viernes.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.291 millones, 30% más que ayer.

Esto obedece a casi US$ 500 millones operados para fin de mes, por cantidad de traders que pactan entre partes, además de US$ 110 millones de pases para fin de junio.



Los primeros meses concentraron más del 65% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio terminaron operándose a $ 46,33 y $ 48,56 (TNA 67,42 % y 62,77%).