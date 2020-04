Ministros del Gobierno nacional afirmaron este martes que el aislamiento obligatorio establecido para mitigar el avance del coronavirus "va a seguir" después del 26 de abril, "sólo que con características distintas", y dijeron que los gobernadores "están de acuerdo con mantener la cuarentena" más allá del domingo.



El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, fue uno de los funcionarios que planteó este escenario al afirmar que "el concepto de cuarentena sigue" y que "los gobernadores están de acuerdo" en mantenerla más allá del domingo 26, cuando vence el aislamiento que comenzó el 20 de marzo y se fue extendiendo en distintas fases.



"El concepto cuarentena sigue: la protección, las medidas, el distanciamiento y la protección a nuestros adultos mayores, ese concepto sigue. Lo que vamos a hacer es ir definiendo día a día, qué actividades van a ir comenzando a funcionar", precisó De Pedro durante una recorrida por la estación de trenes de Retiro.

De Pedro aclaró, no obstante, que para reimpulsar algunas actividades "se requiere un protocolo de salud y eso es lo que hacen los expertos".



Aclaró que también es imprescindible que exista un pedido elevado por un gobernador de provincia, que es quien tiene que "solicitar a la Jefatura de Gabinete el listado de las actividades" que considera lista para volver a funcionar, junto con su protocolo.



En el mismo sentido se expresó el ministro de Salud, Ginés González García, quien sentenció que "la cuarentena va a seguir, pero habrá aperturas en distintos lugares". "Será una cuarentena con características distintas", afirmó.



Respecto a la reactivación de algunas ramas de la economía, con las debidas recomendaciones sanitarias y protocolos, el ministro de Salud consideró que "es un paso a paso y va a ser distinto según los lugares del país".

De todas formas, el funcionario advirtió que, en el caso de que lleguen a "cambiar las condiciones de cada jurisdicción, si empiezan a duplicarse los casos y hay más mortalidad, volveremos a esta receta inicial que nos dio tan buen resultado", en referencia al aislamiento social, preventivo y obligatorio.



González García mencionó que primero van a "empezar por geografía, charlando con cada jurisdicción, por nivel epidemiológico y nivel de circulación o no del virus", para focalizar eventuales aperturas en el aislamiento a partir del próximo domingo.



"El transporte es decisivo en la explosión que tuvo en algunos lugares la pandemia, como en Nueva York", por esto "tenemos que ser muy restrictivos con el tema y no permitir viajes interjurisdiccionales", sostuvo el ministro de Salud.



En esa línea, el ministro de Transporte, Mario Meoni, manifestó que "semana a semana se van liberando nuevas actividades y en función de eso se van incorporando más unidades de colectivos", pero "en trenes es más dificultoso porque no hay muchas posibilidades de crecer".

Con respecto al transporte de media y larga distancia, Meoni consideró que "es imposible" que se reanude "esta semana" pero contó que está "haciendo una ronda de consulta con todos los gobernadores para empezar a trabajar", así como también con los municipios, para lograr "conectividad regional" pero "de manera administrada", con "corredores seguros de punta a punta".



En la provincia de Buenos Aires, la ministra de Gobierno Teresa García coincidió en la descripción y dijo que "todos los intendentes" pidieron "no suspender la cuarentena" durante un encuentro realizado esta mañana con el mandatario provincial Axel Kicillof.



Al respecto, García indicó que una de las preocupaciones de la administración bonaerense pasa por el transporte público y anticipó que pronto estará listo "un nuevo protocolo que fijará las condiciones" ajustadas a las "actividades esenciales".



Por su parte, Kicillof reiteró que su administración evaluará "todas las excepciones" solicitadas por los intendentes y dijo que las elevarán al gobierno nacional para que defina.

También el vicejefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, adelantó que están analizando "una batería de medidas" para elevar al Poder Ejecutivo Nacional con excepciones al aislamiento social, entre las que planteó "la reanudación de ciertas obras de construcción, explicando muy bien cómo, cuándo y dónde se podrían retomar estas actividades".



Santilli también dijo que otra excepción que podrían solicitar "tiene que ver con la gastronomía, poder retirar alimentos, lo que se conoce como `take away´, ya que hoy este sector está funcionando sólo con la modalidad de delivery".



En el marco del aislamiento y las excepciones que se van otorgando, en la provincia de Jujuy se autorizó a la realización de actividad física en espacios públicos y en Tierra del Fuego se limitará a tres horas el tiempo que tendrán los habitantes para realizar las compras durante la cuarentena, con controles a través de una aplicación para teléfonos celulares que será presentada esta semana.