A raíz del comunicado que emitió este miércoles a la mañana el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich en su cuenta oficial de Twitter, en el cual anunció que sus estudios médicos arrojaron que padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), muchos se preguntan qué es esta enfermedad, cómo afecta al organismo y qué tratamientos existen.

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que, como indicó el exministro de Educación de la Nación, provoca parálisis muscular y sería lo que está afectando su capacidad de habla.

Una de las principales características de esta patología es que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Al dejar de enviar señales a los músculos por su progresivo disfuncionamiento, puede provocar el debilitamiento muscular y dificultad para realizar movimientos en quienes lo padecen.

Los síntomas varían según el estado de salud física de cada persona, pero los más comunes son la pérdida de fuerza muscular y de la coordinación, imposibilitando en muchos casos la realización de tareas básicas y rutinarias como levantar objetos, subir escaleras, y hasta deglutir o respirar. También se pueden reconocer problemas para sostener firme la cabeza por la debilidad de los músculos del cuello o problemas en el habla.

La patología no interfiere con los cinco sentidos ni el raciocinio, por lo que las personas que la tienen son capaces de pensar normalmente, a pesar de alguna leve demencia que pueda surgir en caso que se agudice la condición o una pequeña pérdida de la memoria.

"No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones. Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico".