Al canto de "presente, presente, Espert presidente", los presentes en el búnker del Frente Despertar recibieron al precandidato a presidente, José Luis Espert, en hotel Howard Johnson en Constitución. Los resultados lanzaron el 2,21% de los votos para su partido y se mostró muy optimista: "Estamos muy felices porque hacia fines del año pasado éramos la nada misma y hoy somos una realidad llena de juventud", indicó.

Además, indicó que "luego de ocho meses es una realidad que nos va a permitir estar en la primera vuelta el 27 octubre. A pesar de las piedras en el camino que nos han puesto, el Frente Despertar llegó hasta aquí, hizo una excelente elección y vamos a estar en la primera vuelta en octubre".



El economista no dejó de agradecer a todos los jóvenes y "no tan jóvenes que nos han apoyado. Gracias a ellos ha comenzado esta idea que se va a solidificar en el 2021 y vamos a volver a estar en el 2023 luchando por la presidencia".



También se refirió al sueño de los liberales que "perseguíamos hace mucho tiempo y gracias al esfuerzo de ustedes lo hemos conseguido". Y no dejó de mencionar a la "gente extraordinaria que hizo que este proyecto se hiciera realidad, un sueño que recién comienza. El núcleo de nuestro movimiento son los jóvenes y por eso somos el futuro".