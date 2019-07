El precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, sostuvo en el aire de Crónica HD que es necesario que Argentina tenga "un Estado chico" y destacó la importancia de potenciar el comercio al exterior al asegurar que es la forma de "lograr el crecimiento económico del país".

"Para progresar, los países comercian. Y para poder comerciar en libertad tenes que tener un estado de tamaño razonable y leyes laborales que promuevan el empleo si Argentina quiere explotar todo su potencial", destacó el economista en diálogo con el programa Marca Pazos al tiempo que aseguró que "hay que tener muy en cuenta" la reforma laboral que llevó adelante Jair Bolsonaro en Brasil. "Hay que dinamitar todo lo que estamos haciendo y eso incluye las leyes laborales", insistió.

Criticó, en ese marco, que el presidente Mauricio Macri "no achicó nada el estado". "El presidente nos reventó a tarifazos pero no bajó el gasto público. El estado no está al servicio de la gente. Existe para hacerle la vida imposible a los ciudadanos. No podemos seguir así", disparó durante la charla con Nancy Pazos.

Por otra parte, el precandidato presidencial se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que calificó como una "burocracia internacional que es parte del problema en el crecimiento del gasto público", y afirmó que "lo único que le interesa es que algunas cuentas cierren y eso es un error".

En esa línea, aseveró que el Fondo "está financiando la campaña de Macri". "Es un acuerdo raro. Generalmente apoya a los países y no al gobierno. En este caso destino mucha plata para Macri. Es un programa para un gobierno y no para un país", evaluó.

En cuanto a la deuda con la entidad, consideró que "hay que tratar de hacer el mayor esfuerzo para no reestructurarla".

Consultado sobre las acusaciones hacia el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien fue señalado por el Gobierno por la suba del dólar, Espert señaló que Juntos por el Cambio siempre acusa "a un tercero por cualquier movimiento negativo con la moneda". "Son movimientos que siempre existieron y no hay que dramatizar. Que Alberto Fernandez sea el culpable de la suba del dólar es ridículo", dijo.

Por último, el candidato se refirió a las elecciones y remarcó que su partido es el único que "está haciendo campaña pensando en los problemas de la gente", y sostuvo que Macri y Cristina Fernández de Kirchner "no son tan diferentes". "Si ganan los Fernández veo desfilando a todos los macristas por tribunales. El macrismo ,si gana, va por la justicia y el kirchnerismo también", analizó.

También cuestionó al Gobierno nacional por "gastar millones en publicidad y cartelería". "Lo financia con los impuestos nuestros. Es demencial, no corresponde", apuntó. "En las PASO voten con tranquilidad, sin miedo y sin bronca", pidió.