El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, afirmó este domingo que, con los primeros datos, el presidente electo sería el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y le reclamó al presidente Mauricio Macri que "se dedique a gobernar" hasta el 10 de diciembre.



A su vez, dijo que a pesar de que el actual gobierno "fracasó", eso "no le garantiza el éxito" a un eventual sucesor, por lo que aseguró que desde su espacio serán "severos defensores" de los cambios que deben hacerse para que "Argentina deje de ser una pesadilla".



"Si los resultados que están trascendiendo son correctos, el presidente electo sería Alberto Fernández. Si esto fuera así quiere decir, señor presidente Mauricio Macri, que usted no pudo", afirmó pasadas las 21 de este domingo Espert ante seguidores y periodistas en su búnker del barrio porteño de Palermo.



"Sería bueno -agregó- que a partir de ahora, dado que no pudo por 4 años, se dedique a gobernar porque la situación del país es muy delicada por culpa de su gobierno y la gente no puede seguir pasándola tan mal como lo está haciendo", manifestó luego.



En esa línea, el candidato liberal le reclamó al Presidente ser "responsable del desasosiego de la población en estos días, que se ha profundizado por su ausencia en el gobierno por una campaña que le metió miedo a la gente".



"El Gobierno sabía que no iban a ganar, y a pesar de eso le metieron miedo a la gente en manera innecesaria", acusó Espert al oficialismo.



Por otra parte, le advirtió al candidato del Frente de Todos que si resultara electo "no crea que porque Macri fracasó, eso solo le garantiza el éxito", y lo conminó a "hacer los cambios para que la Argentina deje de ser la pesadilla que está siendo para la sociedad".



"Seremos severos defensores y celosos en el cuidado de las cosas que hay que hacer, por la gente de trabajo y de mérito que la está pasando muy mal en este país", aseguró Espert.



Sobre el cierre agradeció "a todos los que nos han votado y a las personas que, en las últimas semanas, nos dijeron que nos votarían pero que tenían mucho miedo al kirchnerismo".



"Esta empresa - dijo- que hemos comenzado hace unos meses se pudo a pesar de miserias de propias y de extraños", y sostuvo que "a pesar de eso hemos competido, hemos hecho un buen papel en los debates y le hemos podido ofrecer nuestra candidatura a miles de personas en todos el país".



"Lo que hemos emprendido no es un capricho para el 2019, es un camino que recién comienza. Volveremos a presentarnos en 2021 y continuará hasta 2023", afirmó Espert, entre aplausos de los presentes.



Y cerró: "Argentina tiene un gran futuro ese futuro es liberal y ya comenzó".



Según los primeros resultados provisorios, con el 82,4% de las mesas escrutadas, la fórmula Espert-Rosales obtiene el 1,47% de los votos, quedando en sexto lugar de las listas de candidaturas a presidente.