El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, dio a conocer los datos de las acciones integrales de control y prevención en la propagación del Covid- 19 que se llevan a cabo en el Municipio. “En La Matanza trabajamos fuerte en la prevención. Lo primero que hicimos es visitar a 9.645 vecinos que vinieron de viaje del exterior, en su mayoría desde Europa y Estados Unidos, nos encontramos con que 5.875 cumplían con el aislamiento, pero 3.770 individuos no lo estaban haciendo. Dimos parte al Juzgado Federal Nº 3 y la justicia está actuando sobre esas 3.770 denuncias con mucha celeridad, se abrieron causas y van a tener la pena que la misma justicia determine”.



Además, entre otros operativos en la vía pública que se llevaron a cabo en el Municipio, el control vehicular arrojó un total acumulado hasta la fecha de 253 vehículos secuestrados por circular sin el permiso correspondiente y 1.307 detenciones de personas que no cumplían con la cuarentena obligatoria dispuesta por el Presidente de la Nación desde el viernes 20 de Marzo.



Espinoza también insistió en que “la mejor vacuna somos todos los argentinos quedándonos en casa. Quédate en casa”. Y también recordó que “ante cualquier duda o síntomas los vecinos no tienen que salir de sus casas y se pueden comunicar a los teléfonos 4441-3551, al 107, al 148 y al 0800-222-1002. Si sabés de alguien que está violando la cuarentena, denúncialo al 4441-3551, al 134 y al 0800-222-1002 (opción 1)”.



“Salir de esta situación es responsabilidad de todos. Sólo entre todos vamos a poder vencer a este enemigo invisible que ha provocado la peor crisis global de la humanidad contemporánea”, enfatizó el Intendente.