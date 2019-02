Por Javier Carrodani

@JavierCarrodani



El diputado nacional Fernando Espinoza (FpV-PJ) cuestionó a los gobiernos nacional y bonaerense por "seguir permitiendo aumentos en los servicios públicos que hace rato son impagables para la enorme mayoría de la población". En diálogo con Crónica, Espinoza explicó las razones de un recurso de amparo presentado el viernes contra la aplicación de los últimos tarifazos a los habitantes de La Matanza.

-¿La intendenta Verónica Magario y el presidente de Deuco, Pedro Bussetti, fueron quienes presentaron la medida cautelar, verdad?

-Así es. Lo hicieron en nombre de una mesa multisectorial de La Matanza, que abarca a empresas, obispados, iglesias evangélicas, clubes, cámaras de arquitectos, de abogados, trabajadores, clubes, etc., para frenar estos salvajes tarifazos. Con la aplicación de estos nuevos incrementos anunciados a fin de 2018, la luz acumula un 3.600% de suba; el gas, 2,400%, y el agua, 1.000%. Esto nada tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema, de 2016, que estableció que los aumentos de tarifas debían ser graduales y razonables. Estos números demuestran que no lo son, y no guardan ninguna relación con los salarios y las jubilaciones.

-Hay un proyecto en el Congreso para llevar las tarifas a noviembre de 2017.

-Sí, lo presenté yo. Es para declarar la emergencia tarifaria a nivel nacional. Pero al mismo tiempo estamos trabajando con compañeros legisladores bonaerenses para presentar un proyecto similar en el ámbito de la provincia. Y el objetivo es que la suma de los tres servicios (agua, luz y gas) no pueda representar más del 10% del ingreso familiar en cada caso. Esa es la relación en los países avanzados, y lo es porque, al contrario de lo que dicen acá desde el gobierno y otros sectores, los servicios son en parte subsidiados por el Estado. Además, mi proyecto también incluye la obligación de las empresas a indemnizar a los usuarios cuando los cortes de servicio les causan graves perjuicios o pérdidas.

-¿Cómo fue el impacto económico tras la devaluación de 2018 para La Matanza?

-Aunque este municipio fue reconocido por ley en 2014 como la capital nacional de la producción y el trabajo por nuestro crecimiento industrial de 3.200 a 7.000 empresas y la generación de 700.000 empleos nuevos en aproximadamente una década, La Matanza no pudo escapar a las generalidades de la recesión tanto de la provincia de Buenos Aires como del país. En el último año pasamos del 5,8 al 14% de desocupación. Las ventas bajaron en promedio un 60%, y en los sectores más perjudicados la caída llegó al 80%.

-¿Cómo ve al gobierno nacional y al bonaerense a esta altura?

-Estamos en el tramo final de los mandatos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y está a la vista que el modelo que aplicaron perjudicó a la mayoría de los argentinos, incluso a sectores que los votaron, y por el contrario benefició a unos pocos: los dueños de las empresas de servicios -que además son amigos de Macri-, los bancos, los especuladores financieros y los que blanquearon bienes que tenían sin declarar en el exterior. Además, están la fuga de capitales de 56.000 millones de dólares y las deudas récord con que dejarán al país y a la provincia.

-Y el peronismo, ¿cómo se prepara para las elecciones?

-Estamos reuniéndonos permanentemente tanto a nivel nacional como provincial y tenemos claro que hay que volver a un modelo que aliente a la industria y apunte a la recuperación de la dignidad con el trabajo. En La Matanza tenemos centros de capacitación de oficios por los cuales han pasado y pasan miles de personas que adquieren herramientas para mejorar su situación. Queremos llevar eso mismo a la provincia y a la Nación. La calle habla: la gente no puede más con este desastre que hizo Cambiemos. Si se hace una fórmula única por consenso y estamos a la altura de las circunstancias, en provincia de Buenos Aires el peronismo ganará seguro. También tenemos mucha confianza en la presidencial, pero aún faltan definiciones importantes.