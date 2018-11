El diputado Nacional Fernando Espinoza, visitó la localidad de Mar del Plata en el marco del programa "Tu Banca, Mi compromiso", acompañado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y a la diputada Nacional y ciudadana marplatense, Fernanda Raverta. En este contexto remarcaron la necesidad de construir un espacio que nuclee a todos aquellos que quieran un cambio en la provincia y la nación.



Estuvieron reunidos con vecinos de la feliz, atendiendo sus problemas y sugerencias para planificar proyectos que puedan ser llevadas al Congreso de la Nación. Escucharon las experiencias de docentes, estudiantes, jóvenes desempleados, jubilados, comerciantes, empresarios y trabajadores han tenido en estos últimos años, para pensar en posibilidades de cara al futuro de la ciudad, la provincia y el país.



En este sentido, el ex intendente de La Matanza afirmó: "Estamos acá para hablar de la Argentina que queremos y soñamos, para construir un nuevo espacio para gobernar la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2019. Y esta construcción la queremos hacer no sólo con el peronismo sino con todos los sectores de la sociedad que quieran un cambio a Mauricio Macri".



"Tenemos que construir puentes, puentes que nos unan a pesar de las diferencias, puentes entre aquellos que queremos lo mismo, no importa la ideología política que tengas, tenemos que trabajar juntos para cambiar la Argentina y la provincia de Buenos Aires", destacó Espinoza.



Espinoza, Magario y más funcionarios en el escenario.



Por su parte, Verónica Magario sostuvo que "hemos venido a empezar a poner en marcha un nuevo espacio para gobernar la provincia de Buenos Aires. Queremos que la provincia se gobierne con todos los sectores, que no haya excluidos, que se gobierne con los médicos, con los docentes, con los comerciantes, con los empresarios, con los portuarios, con los productores agropecuarios, con todas esas actividades que son parte de la vida cotidiana de cada ciudad y pueblo de nuestra provincia".



Con respecto a Mauricio Macri, Espinoza dijo que "el presidente Macri va a pasar a la historia como el más endeudador de todos. Esta sí va a ser una pesada herencia a partir de diciembre 2019. 150 mil millones de dólares de nueva deuda. Cuando asumió Macri se debía un 37% del PBI, hoy es un 160%. Nos hipotecó a los 40 millones de argentinos".



"Con este rumbo económico solo se consigue más endeudamiento, que van a tener que pagar nuestros hijos y nietos, y vemos que las perspectivas no van a cambiar", sostuvo el diputado Nacional y agregó: "Vemos a un presidente insensible, que sigue las políticas que le dicen las autoridades del Fondo Monetario Internacional y así ningún país puede salir adelante".



Con respecto al presupuesto provincial presentado por María Eugenia Vidal, la intendenta Magario admitió que “es exactamente a la medida del Presupuesto Nacional, se achica en educación, se encarecen las tarifas, que dependen directamente de la gobernadora, se achica en salud, agranda en deuda y gran parte del dinero va a servir para pagar intereses de deuda adquiridos estos últimos dos años. Nuevamente hay ajuste para el pueblo bonaerense que ya no sabe de dónde achicar gastos”.



Además, la diputada nacional, Fernanda Raverta, reconoció la importancia que este tipo de encuentros tienen para acercar a la gente con sus representantes y, con respecto al Presupuesto para la provincia de Buenos Aires, afirmó que "ningún legislador de la oposición puede dar quorum o votar este Presupuesto de ajuste. El Presupuesto de la provincia se presenta acorde al Presupuesto nacional de ajuste".



El encuentro se desarrolló en el Hotel 13 de Julio de la ciudad costera bonaerense.