Lejos de frenar el avance de la investigación en la causa por el presunto espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri, hoy continúan las indagatorias. Así, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, dispuso tomarle declaración al ex jefe de Contrainteligencia de la AFI Guillermo Julián Matta, y a los también ex espías Jonatan Ezequiel Nievas y Dominique Lasaigues. Matta y Nievas fueron citados para declarar durante la mañana, en tanto que Lasaigues debía hacer lo propio después del mediodía.

Cabe recodar que el último viernes, la Cámara Federal de La Plata resolvió apartar de la causa al otro juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, al hacer lugar al planteo de parcialidad expresado por tres de los 22 imputados en la causa. Auge, quien también está a cargo del expediente por el espionaje al Instituto Patria, delegó la instrucción en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. El magistrado decidió anexar ambos expedientes y el único detenido es el ex director general de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) Alan Ruiz, sobre quien ya pesaba la prisión preventiva por el caso del Instituto Patria. Ruiz aún no declaró por la causa que llevaba Villena, y se estima que podría hacerlo mañana, miércoles.

Hay un imputado que aún no compareció ante la Justicia: es el ex agente de la AFI Martín Terra, el chef que estuvo casado con la ex modelo Analia Maiorana, actual esposa del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, víctima del espionaje y querellante. La situación de Terra sigue siendo la de rebelde en este proceso.

Por otro lado, el lunes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante institucional en la causa. Lo hizo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, debido a que en allanamientos se encontraron dispositivos de escuchas en salas de visita de la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).



"La injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas está prohibida por la Ley de inteligencia y viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Más grave aún resulta si, además, ocurre cuando se trata de detenidos y detenidas bajo la tutela del Estado", precisó un comunicado de la CPM.

Durán Barba: "causa armada"

Desde Ecuador, donde se encuentra cumpliendo cuarentena ante la pandemia de Covid-19, el consultor político Jaime Durán Barba sostuvo que la causa por espionaje ilegal contra Macri “está armada” para perjudicar la imagen del ex presidente.

En declaraciones periodísticas, Durán Barba sostuvo que la denuncia tiene “una falla lógica” y destacó la labor de Darío Nieto, ex secretario privado de Macri y también imputado en la causa, a quien calificó como “muy decente”.

“Lo del espionaje me parece un disparate, nunca lo oí a Mauricio hablar de esas cosas. A Macri lo criticaron mucho porque Gustavo Arribas, que era muy amigo de él, era quien dirigía la agencia de Inteligencia. Si Arribas le hubiera querido pasar información se la hubiera pasado directamente, no necesitaba de unos agentes que se registraban en la entrada de la Casa Rosada“, sostuvo el ecuatoriano.