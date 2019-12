De la UNANIMIDAD, así con mayúsculas, que destacaba el comunicado emitido en la noche del martes -cuando adelantaron que no darían quórum al debate sobre el proyecto de emergencia del oficialismo-, el interbloque de Juntos por el Cambio entró este miércoles en un fuerte debate interno, cuando los gobernadores del radicalismo rechazaron públicamente esa decisión y exigieron a sus legisladores dar el debate, aun sabiendo que perderían la votación.

La oposición debe dar quórum, no comparto lo resuelto ayer por el Interbloque de Juntos por el Cambio.

El Gobierno debería acceder a debatir y modificar algunos artículos.

La grieta se cierra con actitudes concretas y con diálogo. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 18, 2019

Ya durante el largo debate del martes, las posturas recordaron a las que tuvieron durante el macrismo los distintos espacios del peronismo: mientras los gobernadores (ahora del radicalismo) pedían dar un debate debido al compromiso que asumieron en la Casa Rosada (a cambio de beneficios fiscales para las provincias), los sectores más ideologizados rechazaban esa negociación y remarcaban que en la primera pulseada ante el Frente de Todos debían dejar en claro que no serían cómplices.

El interbloque de Diputados Nacionales de @juntoscambioar debe dar quórum para la jura de sus pares del @FrenteDeTodos. Por su parte, el Gobierno debería permitir el debate y la modificación de ciertos artículos de la Ley de Emergencia para que se enriquezca con aportes de todos. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) December 18, 2019

La disputa trascendió rápidamente las puertas del Congreso. El jujeño Gerardo Morales publicó en su cuenta de Twitter un mensaje cuestionando la "actitud antidemocrática" de los legisladores de su espacio. Puntualmente, señalaba que si no hay quórum no podrán asumir los diputados que reemplazan a quienes partieron hacia los distintos cargos del gobierno entrante. Sin esos legisladores, el Frente de Todos no lograría llegar al quórum sumando a sus espacios aliados. Es decir, Juntos por el Cambio tenía la chance de obturar totalmente la votación. Sin embargo, la movida sería inédita y fuertemente cuestionada.

Hago un llamado al interbloque de Cambiemos a que posibilite el quórum, a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático, en el recinto, por las nuevas medidas del Gobierno. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 18, 2019

Al mensaje del gobernador norteño se sumaron los otros mandatarios provinciales de la UCR: Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Morales fue un paso más allá y declaró que había acordado con el gobierno nacional retirar un artículo cuestionado por la oposición, y que eso garantizaría el quórum de la sesión. Incluso, advirtió que de ser necesario viajaría nuevamente a Buenos Aires para hacer valer su postura.

Hola, Gerardo. Acá en la Cámara, los diputados no sabemos de ningún llamado a sesión. Acaso vos que estuviste esta semana en la Casa Rosada tengas mejor información. Por favor, contanos @GerardoMorales https://t.co/CIJuUFqBA2 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 18, 2019

Al cruce le salió minutos más tarde el diputado macrista Fernando Iglesias: "Hola, Gerardo. Acá en la Cámara, los diputados no sabemos de ningún llamado a sesión. Acaso vos que estuviste esta semana en la Casa Rosada tengas mejor información", respondió con sorna.

En el Interbloque de Juntos por el Cambio resolvimos no acompañar la ley enviada por el Gobierno ya que anula las funciones constitucionales del Congreso delegando sus facultades al Ejecutivo. Además, resolvimos NO dar quórum en la sesión del próximo jueves.#emergenciaeconomica pic.twitter.com/zKA97utU7T — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 18, 2019

En el medio, el jefe del interbloque Mario Negri y su par del PRO Cristian Ritondo negociaban para aquietar las aguas. El ex ministro de Seguridad bonaerense destacaba que siempre supieron que la coalición tendría posturas diferentes en algunas votaciones, y pidió escuchar los cambios que podría hacer el oficialismo antes de definir.

La solución fue salomónica. Durante la tarde, el interbloque le presentó a Sergio Massa, presidente de la Cámara, un pedido para "desdoblar" las sesiones: primero una para que juren los diputados, de la que participarían; luego la de la votación, de la que no. Así, mantendrían su postura de no convalidar el proyecto sin dejar de bloquear la sesión (y su sanción).

Pese a eso, la tensión seguía, y nadie podía descartar que algunos radicales participen de la segunda sesión, marcando abiertas diferencias en el recinto.