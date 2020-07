Transcurrida más de una semana desde que el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para reformar el accionar de la justicia federal, desde la oposición pidieron descartar ese debate.

"Es una agenda que expresa un sector político, no la que está esperando la sociedad. Me parece más sensato en todo caso pedirle a la justicia que vuelva a funcionar y aceleren sus sentencias. pero mientras hay miles de pymes que se están perdiendo, discutir esto me parece alejado del sentido común", dijo el diputado nacional Sebastián García de Luca.

.

Integrante de la comisión bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, el legislador deseo que "ojalá que Argentina muestre una vocación seria de dejar de lado tanta sospecha y tantas causas que desde hace años se hablan del uso del espionaje para fines políticos. Lo quiero discutir, pero hoy no puede ser prioridad. Hablemos de la moratoria, del blanqueo, de cómo rescatar al aparato productivo y volver a crecer", pidió.

En medio de nuevos cruces entre el oficialismo y la oposición (por la marcha del 9 de julio, por el espionaje ilegal del gobierno de Macri a dirigentes políticos y periodistas), García de Luca marcó que esa discusión "sería de vuelta poner el dedo en la grieta, en algo que nos llevaría meses de debate, y agitar los prejuicios y los fantasmas de un lado y del otro. Hoy creo que es momento de parar la pelota", señaló en declaraciones a radio Concepto.

La grieta

Consultado sobre el rebrote de violencia política de la última semana, que tuvo su pico con la marcha de opositores del jueves 9 de julio, el diputado de Juntos por el Cambio consideró que "hoy la grieta esta vigente, venimos de 15 años de profundización pero que no tengo proporción de dialoguistas y duros. Se ven muchos sectores que profundizan el diálogo en la gestión. Y hay otros dirigentes que no estamos en gestión pero que también buscamos acuerdos", apuntó, distanciándose del sector más duro de su bloque.

.

No obstante, pidió que sea el oficialismo el que lidere esos acuerdos: "El gobierno debería tener responsabilidad cuanto tuitea y esas chicanas que no sirven. Nosotros como gobierno no pudimos lograr la unidad. Si el gobierno está decidido a buscarlo debería superar los actos y plasmarlo en un ejemplo, lo que dejaría además más expuestos a quienes no busquen el diálogo político si no el ataque de los dos lados".

"No estamos dispuestos a que la grieta siga siendo parte de la política, aunque hoy somos una minoría los que buscamos el diálogo. Será un proceso largo, que algunos ya venimos construyendo desde antes, y estamos decididos a construir una alternativa con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio", remarcó.