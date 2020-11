La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró este jueves que la ' Mesa de Enlace' creada el miércoles por un grupo de retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad busca "desestabilizar cuando estamos atravesando un momento difícil, con una pandemia y un país económicamente destruido".



Tras manifestar que está "preocupada e indignada" con la creación de esta mesa, Carlotto subrayó que "esta gente sigue soñando con el poder dictatorial, quieren dirigir los destinos del país y esto nos convoca a defender la democracia".



"Aplaudo lo que dijo (el ministro de Defensa) Rossi, porque los acusó de conspiradores", sostuvo la dirigente de derechos humanos en declaraciones a radio El Destape.

.

La titular de Abuelas calificó a este grupo como "una patraña" y dijo que " lo mejor que pueden hacer es aprovechar que están jubilados y hacer cosas con pensamiento positivo".



"Que no piensen que podrán hace este tipo de acción política desde un sindicato o un movimiento que los proteja, ya que la población está esclarecida respecto de lo que queremos y hacia dónde vamos", advirtió.

.

Agregó que en su postura "no hay odio, ni rencor, ni revancha", aunque sostuvo que "el pueblo argentino no olvida".



Carlotto también cuestionó a la oposición al indicar que "siempre van a votar todo en contra" y apuntó contra Patricia Bullrich, de quien dijo que es "una desgraciada muchacha que no sabe bien qué hacer o qué decir y que está robando pasajes", en alusión al uso que la titular del PRO hizo de pasajes del Senado para acudir el pasado fin de semana a una marcha opositora en Córdoba.