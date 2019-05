Por Alicia Barrios

abarrios@cronica.com.ar

Evita es de todo el pueblo. Es inmortal en el corazón de Argentina y es de católicos, judíos, protestantes. Es santa popular, no litúrgica. Madre del pueblo. San Martín es el Padre de la Patria y se lo llama el Santo de la Espada. En todo el mundo hay un altar para Evita que fue la mujer más importante de la historia y trascendió las fronteras. La santidad es un camino largo y difícil. El Papa resalta que la santidad no es dominio de la jerarquía eclesiástica, no la manejan los obispos, no está depositada como un tesoro en alguna persona por su estatus jerárquico o ministerial, la santidad, como dijo Jesús comienza en los sencillos, los humildes.

Algo deja claro Francisco y es que para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad esta reservada sólo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.

LEE TAMBIÉN: La CGT pidió beatificar a Eva Perón

Otro de los tantos aportes de Francisco es: el camino de la santidad no es para los perezosos porque hacer siempre el bien requiere esfuerzos. Un grupo de personas de la CGT pidió que se inicie un proceso de beatificación de Eva Duarte de Perón. Ella entregó su vida a los pobres. Fray don Pedro Errecart, hermano franciscano, amigo de Evita y Juan Perón, fue quien los alentó a que se casaran en el convento franciscano de La Plata. Por intermedio de Errecart fueron innumerables las obras que el matrimonio Perón hizo en beneficio de la Iglesia y los indigentes.

A Evita mediante la intervención del ministro general de los franciscanos, se le otorgo el más alto reconocimiento que se puede dar: "Hermano de la Primera Orden". Es una condecoración por la labor ofrecida. Eva, está probado se comprometió con la religiosidad. Esto quiere decir que se le concede el privilegio de ser sepultada con el hábito franciscano. Al día de hoy cubre, el ataúd en el cementerio de la Recoleta. Ese estado de aproximación a la divinidad, sin duda, en Evita se puede probar.

Ahora, las buenas intenciones de quienes proponen que sea santa, no quiere decir que pueda llegar a serlo o que se decida mañana. Juana de Arco estuvo 500 años esperando. Hay que pasar por el proceso diocesano que se ocupa de estudiar, vida, obra, virtudes y que recoge información meticulosa de escritos, testimonios. Superando esta etapa se lo declara "Siervo de Dios. Recién después de este proceso, el obispo competente, eleva la documentación a la congregación para la Causa de los Santos en la Santa Sede. De ahí en más hay que armarse de paciencia porque puede demorar años antes de ser analizado. Pero la llegada de una persona a la santidad, puede truncarse antes de que el Papa la pueda tener en sus manos. Tiene que contar con fuertes pilares de justificación para abrirse paso entre los 2.500 casos pendientes. Falta también demostrar dos milagros probar que el obrar del venerable sea analizado por médicos y peritos que comprueben su autenticidad, Bergoglio, en su exhortación apostólica "Gaudet et Exsultate", en 177 párrafos, que conforman 5 capítulos, llama a la santidad, habla de sus sutiles enemigos y entre otras cosas detalla algunas notas de la santidad en el mundo actual.

Palabra de Francisco: "Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez mas el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Que sea lo que Dios quiera".