Por Ricardo Filighera

@Rfilighera

El trabajo demandó una labor de rigurosidad estética, búsqueda y acercamiento a la perfección que impacta hoy en día. El médico y científico español Pedro Ara llevó a cabo la titánica tarea de la conservación del cuerpo de Eva Perón.

Utilizando una técnica, en alguna medida ancestral, el cuerpo de Evita fue embalsamado. En primer término, el doctor Pedro Ara reemplazó la sangre por alcohol y luego por glicerina, circunstancia que mantuvo el cuerpo intacto, motivo por el cual otorgó a la piel una textura cristalina y un aspecto casi transparente. Según las crónicas periodísticas de ese entonces, el proceso de embalsamamiento duró, aproximadamente, un año.

Según narró en su investigación el escritor Isaac Villalba: "El trabajo se llevó a cabo en un solitario lugar del segundo piso de la CGT, de esta manera, el doctor Ara, con su equipo de asistentes trataban en secar y endurecer el cuerpo con el objetivo de mantener intacta sus características físicas".

Cabe recordar que los restos de Evita habían sido velados por última vez entre el 10 al 11 de agosto de 1952 en la CGT y todo el proceso de trabajo se llevó a cabo en uno de los espacios del segundo piso de la central de trabajadores. El profesional estimó en 100 mil dólares sus aranceles en tres pagos, según constaba en un contrato.

Tal como se acordó entre Ara y Juan Domingo Perón, el ala este-noroeste del segundo piso de la CGT fue destinado a la instalación del laboratorio. Fuertes medidas de seguridad se registraron en ese lugar. Como el sol daba de lleno sobre ese espacio, la alarma tenía registro de la toxicidad de los materiales y su combustibilidad. En ese sentido, se instalaron dos potentes extractores y una gran cantidad de extinguidores, además de mangueras de alta presión que permitieron aventar cualquier tipo de riesgo. Además, todo el dispositivo estaba coordinado por suboficiales de varios cuerpos de bomberos.

También se diseñó a modo de estructura en el segundo piso cegetista, una sala de estar donde los polícias podrían descansar durante los relevos. Un experimentado cuerpo policial se encargó durante tres semanas de vigilar las escaleras, ascensores y puertas de acceso al ámbito donde reposaba el cuerpo de Evita. El resto del edificio, en tanto, era custodiado por efectivos de la Gendarmería Nacional.

Luego se procedió a la apertura del féretro: el doctor Ara, sus asistentes y el sargento primero Mates comprobaron que el cuerpo se había conservado en buenas condiciones. Entonces, se procedió a trasladarlo a una plataforma preparada para realizar el proceso. Inmediatamente, el doctor Ara desprendió de las manos de Eva el rosario papal y de su pecho una joya que había depositado Perón, elementos que entregó al entonces presidente. A partir de ese momento comenzó a regir la orden que había emanado del doctor Ara: "Nadie podrá traspasar estas puertas, salvo, en caso de incendio". Los trabajos continuaron, y el 4 de agosto, Ara recibió de las manos de Héctor J. Campora un paquete que contenía 25 mil dólares.

El 24 de febrero de 1953 un alto funcionario quiso entrar de manera intempestiva al laboratorio y fue impedido por la guardia. Como consecuencia de ese episodio, esos oficiales resultaron despedidos, aunque luego, el doctor Ara modificó esta medida, gestión realizada ante el propio Perón, quien le devolvió el trabajo a estos hombres, reubicándolos como su guardias de seguridad. Además se efectivizó el segundo pago a Ara.

Así dadas las cosas, se aproximaba el primer aniversario de la muerte de Eva. El doctor Ara se encontraba urgido por los tiempos, puntualmente, ya que el proceso de conservación no estaba del todo concluido y, cabe señalar como dato estadístico, el mecanismo de restauración del cadáver de Evita se realizaba en exposición al aire libre sin otra protección que el vestido que lo cubría. Para solucionar este asunto se instaló una vitrina triangular que constaba de gruesos cristales, unidos en la parte superior por una fina arista.

El 18 de julio, Ara fue invitado a almorzar con Perón y los ministros Mende y Dupeyron. Ahí se habló de donde guardar los restos de Evita. La base del monumento que se estaba construyendo iba a servir de cripta, sin embargo, las obras avanzaban muy lentamente y según las estimaciones del propio Perón, el panteón no podría estar terminado antes de dos o tres años. No obstante, el 26 de julio, el doctor Ara informaba a la Comisión Nacional del Monumento a Eva Perón que el proceso científico del cuerpo de Eva había finalizado. El primer aniversario de la muerte de Evita se recordaba, en consecuencia, con gran unción y devoción. Pero, no todo era un lecho de rosas: el país, cada vez más, atravesaba circunstancias complejas debido una situación económica que venía cuesta abajo. La oposición se presentaba contestataria y muy violenta. Se había generado una grieta incontrolable.Con estos perfiles se iba a dar cita el principio del final: el 16 de junio de 1955 se lanzaba un fallido golpe contra el gobierno: Plaza de Mayo había sido bombardeada de manera criminal.

El golpe del 16 de setiembre se encontraba cada vez más próximo: A todo esto, se hizo reproducir en yeso el busto de la ex primera dama. La obra fue rigurosamente delicada sin que se alterara su faz. La llevó a cabo un escultor muy amigo de Ara, a vista y compás. Luego, Perón al enterarse de la deuda que mantenían con Ara le aceleró el pago definitivo del contrato. El golpe y la insurrección militar amenzaba, segundo tras segundo con mayor fuerza. El doctor Ara se dirigió a la CGT y los oficiales del segundo piso cegetista le dijeron: "Profesor, estas puertas, mientras nosotros vivamos no las traspasará nadie". Ara comprobó que todo se encontraba en orden: el cuerpo de Evita y las últimas flores que habían traído sus hermanas. Sin embargo, las horas para el gobierno peronista estaban contadas.

Luego del golpe militar autodenominado Revolución Libertadora el itinerario que siguió el cuerpo de Eva Perón fue todo un misterio y del que emanaron numerosas leyendas, hasta que fue depositado en un cementerio en Milán. El ocultamiento del cadáver se extendió entre 1957 y 1971, año en el que Perón pudo dar con el destino del cuerpo de Evita y trasladarlo a Puerta de Hierro, su lugar de residencia en Madrid durante los años del exilio. Posteriormente, en su tercera presidencia, lo regresan a nuestro país, en derredor de potentes medidas de seguridad, imágenes que aún hoy impactan. En consecuencia, el cuerpo de Eva Perón descansa hoy en la bóveda familiar que se encuentra en el cementerio de la Recoleta.

La Recoleta, el hogar del descanso final

La bóveda de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta, donde descansan los restos de nuestra máxima dirigente política, Eva Perón, es, por un lado, uno de los puntos de mayor interés para el amplio abanico de turistas que visitan nuestro territorio. Asimismo, es fuente de máxima veneración para la enorme cantidad de fieles y seguidores de la “Abanderada de los Humildes”, que realizan durante su paso por el citado lugar, homenajes, tributos y también, pedidos especiales para ellos y para los integrantes de su familia. En efecto, “Santa Evita” es testimonio posible y concreto para cristalizar los milagros que un numeroso sector de la población anhela y pide con fidelidad y emoción.

Cabe recordar que la bóveda de la familia Duarte se abrió para depositar allí los restos de Evita, en 1974, cuando fueron repatriados desde España. Asimismo, el traslado del cadáver de Evita fue parte de un gran misterio y grandes enigmas históricos, que incluyeron su destierro a mediados de los años cincuenta, en un cementerio en Milán, Italia, y bajo un nombre falso. En cuanto a su estilo arquitectónico, la bóveda muestra una tendencia art decó de los años treinta. Su puerta es de bronce, con festones de flores y hojas que sirven de fondo a una cruz latina. La parte superior tiene un brasero, perfecto símbolo de la eternidad. De esta manera, como consignamos anteriormente, turistas de todo el mundo se acercan hasta el cementerio de la Recoleta y lo hacen con particular unción, para poder conocer ese particular misterio que encierran algunos aspectos de la vida de nuestra querida Evita. Algunos testimonios brindados a “Crónica” son altamente reveladores. Como el que expuso Laura, de Berazategui: “Yo tuve a mi hija, de 5 años, en estado vegetativo durante un prolongado tiempo, debido a un problema neurológico que los médicos nunca habían podido descifrar. Le pedí a Evita tanto por su recuperación que, finalmente, no tengo la menor duda, escuchó mi pedido. Mi nena pudo finalmente recuperarse y ahora goza de una vida normal sin ninguna consecuencia”. En tanto, Sebastián, de 55 años, había perdido su trabajo y, con muchas deudas, pudo luego insertarse nuevamente al ámbito laboral y venera, ahora, más que nunca, la figura de Evita como una gran santa.