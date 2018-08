Oscar Bernardo Centeno, ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, no declaró y echó a su abogado, Norberto Frontini, durante la mañana de este miércoles.



Cabe recordar que Centeno fue detenido el pasado martes. Fue su esposa quien denunció, en noviembre de 2017, que el hombre iba y venía con bolsos llenos de plata. Además, contó como recogía y repartía dinero vinculado con Baratta y Julio De Vido.



Por esta situación, la indagatoria se suspendió hasta el próximo jueves, cuando regrese a tribunales para comparecer ante el juez federal, Claudio Bonadio, y ahí el fiscal Carlos Stornelli, le ofrecerá hacerlo bajo la figura de "arrepentido".



Por último, Centeno, quien en ocho cuadernos detalló las coimas con nombres, montos de dinero y recorridos realizados durante los últimos 10 años del gobierno kirchnerista, será representado por Gustavo Kollmann, defensor oficial.