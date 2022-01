El ex jefe de Gabinete durante la gestión de Daniel Scioli, Alberto Pérez, aseguró este lunes que María Eugenia Vidal "debería renunciar" a su banca de diputada nacional en caso "de confirmarse la veracidad del video" que registró una reunión en la que Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense, expresó su deseo de tener "una Gestapo" para terminar con la actividad de gremialisas.



"Vidal debería renunciar a su banca si se certifica la veracidad del video, porque es imposible que desconozca lo que estaba pasando", dijo Pérez, quien fuera jefe de Gabinete de Daniel Scioli cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.



En declaraciones a Radio 10, Pérez agregó que "Vidal, siendo gobernadora de la Provincia, no podía desconocer lo que sucedía" en su gobierno, más teniendo en cuenta que en ese encuentro filmado "participaban altos funcionarios nacionales y bonaerenses".

Pérez dijo también que de certificarse la veracidad de ese plan, ya que está en proceso de "certificación" por parte de la Justicia, sumará su denuncia."Voy a ir a la Justicia para que esto se aclare. Si se ratifica la veracidad de los videos, es un escándalo", dijo Pérez. En este sentido, dijo que Scioli también fue objeto de "persecución". "Había una hondonada de ataques y desacreditaciones", dijo Pérez sobre la gestión macrista, y celebró que " hoy empiezan a salir las pruebas que lo corroboran".

desprestigiar al anterior gobierno, a su gobernador y a la gente que lo rodeaba, especialmente a mí como jefe de Gabinete, y para eso armaron una mesa judicial donde se pergeñaba las persecución", dijo.Y agregó que Vidal "