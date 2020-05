El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que el aislamiento social, preventivo y obligatorio seguirá tal como se realizó hasta ahora en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hasta el 24 de mayo, mientras que en el resto del país se iniciará la fase 4, con la habilitación de ciertas flexibilizaciones.



"No es un avance ni un retroceso, sino trabajar con seriedad, el objetivo no se pudo alcanzar", argumentó el jefe de Estado en una conferencia de prensa que ofreció en la quinta de Olivos acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Además, criticó a un sector de la oposición quienes "convocan con gran imprudencia al descuido de la gente" al presionar para levantar el aislamiento: "No me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente", afirmó, al ratificar su decisión de continuar con el aislamiento social para combatir el coronavirus y apuntó .



.

El presidente subrayó que en el análisis del total del país, los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del AMBA todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican las cantidades cada 18,8 días."No podemos salir a tontas y locas en desmedro de la gente", reflexionó Fernández en la conferencia, en la que también lo acompañaron los integrantes del equipo de epidemiólogos, Mirta Roses, y Pedro Cahn, mientras que funcionarios nacionales y otras autoridades de la ciudad de Buenos Aires siguieron la exposición junto a los periodistas, sentados en las primeras filas del salón.El jefe de Estado dijo tener un "enorme orgullo" por el comportamiento de los ciudadanos en el contexto de la pandemia de coronavirus y consideró que la Argentina está "logrando los objetivos" planteados para controlar el avance de los contagios.En ese sentido, sostuvo que Argentina logró con "éxito" controlar la pandemia de coronavirus, a partir del riguroso cumplimiento del aislamiento social y afirmó que el país representa el 0,3 por ciento de los casos de Covid-19 de América.

.

"La situación de Argentina es un situación bastante controlada, si se compara con otros países de la región, como Ecuador, Brasil y Chile", manifestó.Asimismo, aseguró que "no me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente" al ratificar su decisión de continuar con el aislamiento social para combatir el coronavirus y apuntó contra un sector de la oposición que "convocan con gran imprudencia al descuido de la gente"."Tengo la suerte de gobernar con gobernadores que valoro mucho sus trabajos, también con los opositores", destacó el presidente.El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue dispuesto por el titular del Poder Ejecutivo el 20 de marzo último por la pandemia de coronavirus, con los primeros casos que comenzaron a detectarse en el país.La primera prórroga fue decidida el 31 de marzo, la segunda el 12 de abril y la tercera el 27 de abril.