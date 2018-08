En las primeras líneas del comunicado, en donde se pueden observar declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional ( FMI) Christine Lagarde, dice "el presidente (Mauricio) Macri y yo mantuvimos una conversación productiva el día de hoy".



Al respecto, asegura que "El presidente indicó su deseo de trabajar en el fortalecimiento de las políticas que sustentan el Acuerdo Stand-By con el FMI".



A continuación, en el citado texto, se puede leer: “Teniendo en cuenta las condiciones más adversas del mercado internacional, que no se habían anticipado plenamente en el programa original con Argentina, las autoridades trabajarán para revisar el plan económico del gobierno con el objetivo de fortalecer a la Argentina frente a los recientes cambios en los mercados financieros mundiales, mediante políticas monetarias y fiscales más fuertes y una profundización de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables”.



En este sentido, Lagarde manifestó que: "Reiteré mi apoyo a los esfuerzos de política de la Argentina y nuestra disposición a ayudar al gobierno a revisar sus planes de política económica. He instruido al personal del FMI para que trabaje con las autoridades argentina a fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el Fondo y reexaminar el cronograma del programa financiero. He recordado que nuestro objetivo es llegar a una conclusión rápida de estos diálogos para presentarla a nuestro Directivo Ejecutivo para su aprobación".



Por último, el comunicado sostiene: "Confío en que el fuerte compromiso y la determinación de las autoridades argentinas serán fundamentales para conducir la Argentina a través de las difíciles circunstancias actuales y, en una última instancia, fortalecerán la economía en beneficio de todos los argentinos"