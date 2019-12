La periodista y actriz Fabiola Yáñez se convirtió este martes en primera dama tras la jura de su pareja Alberto Fernández como presidente de la Nación. En los últimos meses, Yáñez adelantó un perfil social que se propone mantener. Este martes, con un vestido que cumplió el protocolo, sin escote y por debajo de las rodillas, optó por un diseño de Evangelina Bomparola en tono pastel con unos stilettos del mismo color de Sylvie Geronimi.

Para el pelo escogió un medio recogido, estilo "mojado" muy simple que acompañó su look a la perfección. La semana pasada contó en su cuenta de la red social Instagram sobre la visita que realizó a la ciudad de Mercedes: "Cuidar a las madres embarazadas y a los niños en su primera etapa. De eso se trata el Programa Primeros 1000 Días que pudimos conocer en la ciudad de Mercedes, donde se viene implementando a través de distintas instituciones. Recorrimos el Centro de Diagnóstico por Imagen, el Centro Integrador Comunitario y el Bosque de los 1000 días. Allí planté un árbol, como lo hacen las familias cuando nace un niño y colocan el nombre de su hijo para nutrir el bosque", repasó dejando en claro su perfil social.

Fabiola nació el 14 de julio de 1981 en Villa Regina, Río Negro, y vivió también en Misiones y en Santa Fe. Estudió actuación con Dora Baret y Matías Gandolfo en Actors Studio y comenzó a trabajar en pequeñas obras en Rosario a los 19 años. Luego comenzó a estudiar periodismo en la Universidad de Palermo y fue sobre el final de su carrera cuando lo conoció a Alberto.

"Lo conocí cuando dio una charla. Ya no era funcionario, había renunciado. Yo estaba terminando mi tesis y lo entrevisté para completarla, pero hice muchas otras entrevistas también", contó en una nota. Sobre el hecho de que su pareja se convirtiera en candidato presidencial, dijo antes de las elecciones de octubre: "Yo lo llevo bien, desde el primer momento muy tranquila. No lo pienso. Será lo que tenga que ser. Me parece que es fantástico que Alberto pueda llegar a llevar adelante semejante tarea. Yo confío mucho en él, lo admiro mucho. Sé de su capacidad y de lo que hace".