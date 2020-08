Mañana será el día de la autopsia para determinar si el cuerpo encontrado en Villarino Viejo es el de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril. Y mientras una madre desesperada espera las noticias, en la Provincia una discusión interna pone en jaque la permanencia de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad. "Me puse a disposición de la familia", dijo el funcionario provincial.

"Hay que esperar la identificación y la autopsia para saber las causas de la muerte. No hay otro dato para aportar”, dijo el ministro Berni, en América TV. Desde la desaparición del adolescente, el ministro se encuentra en el blanco no solo de la oposición, sino también del oficialismo. "Ni el gobernador ni este ministro encubrirían un acto delictivo si esto fuese una desaparición forzada. Siempre vamos detrás de la verdad, sin importar quién sea el responsable. La justicia federal dirá qué es lo que pasó", apuntó Berni.

En declaraciones radiales en CNN, el ministro se defendió al decir que "quienes llevan adelante el caso son los fiscales, no la Policía".

Berni confía en el trabajo del cuerpo médico forense (Hernán Nersesian).

En las últimas horas, cruces telefónicos entre Alberto Fernández y Axel Kicillof apuraron a diagramar un nuevo esquema para la Policía bonaerense. "No vamos a encubrir a nadie", reitera el gobernador.

Según el funcionario de la Provincia, "hay desinformación y noticias totalmente falsas. No conozco al fiscal. Hablé con la madre y me puse a disposición".

Alberto Fernández llamó a la mamá de Facundo

Cristina Castro, quien reconoció una zapatilla de su hijo a 30 metros del cuerpo, dijo ante Todo Noticias que la llamó Alberto Fernández. "Me dijo que está para lo que necesite, y me invitó a viajar a Buenos Aires", aseguró la mujer, que por el momento no viajará a la morgue judicial.

"Me dijo -agregó- que no va a permitir que esto quede impune, que no encubrirá a nadie. Ruega que no sea Facu y que aparezca con vida". También señaló que se comunicaron desde Gobernación.

"El Presidente me dijo que no va a permitir que esto quede impune, que no encubrirá a nadie. Ruega que no sea Facu y que aparezca con vida".

Fue Máximo Kirchner quien mostró "confianza" en Axel Kicillof. "Lo conozco, sé como piensa", apuntó el diputado, que pidió "respeto porque son dolores que uno no puede ni imaginar".

Además, el presidente del bloque Frente de Todos resaltó que "deja un sabor amargo que algunos sectores quieran comparar una cosa con otra, más cuando lo de Santiago (Maldonado) ocurrió en medio de una represión en la Patagonia". Según Máximo Kirchner, "trataron de ocultarlo y, cuando no pudieron ocultarlo, mancillaron la vida de Santiago".

Marchan por el esclarecimiento de su desaparición

Mañana, el Nuevo MAS movilizará desde Congreso hacia la Casa de la provincia de Buenosa Aires (Callao al 200) para "exigir el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los responsables de la desaparición forzada y por la renuncia de Sergio Berni", destacaron a través de un comunicado.

"Nos movilizamos para exigir el esclarecimiento total del caso y por castigo a los responsables de la desaparición forzada de Facundo Castro. Nos sumamos al pedido de la mamá de Facundo Castro para que Sergio Berni renuncie. El Estado es responsable", dijo Manuela Castañeira.