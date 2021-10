El polémico diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, amenazó al candidato Facundo Manes, luego de que el neurocientífico cuestionara a Mauricio Macri por no presentarse a declarar en la causa de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Cabe destacar que el ex mandatario esta siendo investigado por la misma.

En su cuenta de Twitter, Iglesias escribió: "Qué macanudo ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones. En ese sentido, el diputado, en referencia los dichos de Manes, amenazó “pero que se quede tranquilo, no lo vamos a olvidar".

Tras las declaraciones de Manes, los usuarios de las redes sociales se posicionaron del lado de Iglesias y criticaron duramente al neurocientífico: “Hay que cortarlo de la boleta"; "Basta de palomas y de traidores"; "Mucho ego y poco conocimiento y actitud"; "Manes va a la misma bolsa de traicioneros que Larreta y Vidal".

Qué macanudo, ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 20, 2021

Por su parte, Manes había declarado al respecto: "No me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros".

Además, Luis Juez, candidato a senador nacional en Córdoba, también cuestionó la actitud de Macri y le pidió al ex mandatario que tenga "otro tipo de conducta y eleve la vara ética" y consideró que “procesalmente, es un error que no se presente porque se pueden presentar varias recusaciones en el marco del proceso penal”.

.

“Soy de los que creen que hay momentos en los que te tenés que defender como lo hace el honesto, el decente y el injustamente acusado. Creo que hay que ir al juzgado, sentarse frente al juez y decirle: ‘Usted me va a indagar, cuéntame las pruebas que tiene’”, consideró.

Facundo Manes había cuestionado la actitud de Mauricio Macri.

Macri no se presentó a declarar en la causa por espionaje ilegal

El expresidente Mauricio Macri no se presentó a declarar por la causa de espionaje ilegal a las víctimas del ARA San Juan y recusó al juez subrogante Dolores Martín Bava por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad”.

La defensa de Macri sostuvo que Bava mostró "prejuzgamiento" en la resolución del 1 de octubre último en la que citó a declaración indagatoria a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje ilegal que se efectuaron desde una base de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) en Mar del Plata a los familiares de los fallecidos durante su gobierno.

.

En esa resolución, sostuvo la defensa, Bava dejó "plasmado su prejuzgamiento". Además "exhibe su carencia de mesura, prudencia, imparcialidad y serenidad", argumentó el abogado Pablo Lanusse, quien planteó la "incompetencia manifiesta" del juzgado federal de Dolores, para seguir en el caso, ante lo cual reclamó el pase a los tribunales federales porteños.

"El temor fundado de parcialidad surge cabalmente del análisis de todo lo ya expuesto, que acredita fundada y objetivamente el compromiso personal, cognitivo y emocional del Sr. Juez recusado, y su prejuzgamiento sobre los hechos materia de investigación, de los que se coloca en una situación próxima de víctima potencial", expuso Lanusse.

Además, agregó: "Solicito para hacer operativa la garantía de ser oído por un juez imparcial, que se suspenda la audiencia convocada para el día de la fecha a tenor del artículo 294 del ordenamiento ritual, y se inhiba hasta tanto este planteo encuentre resolución definitiva".