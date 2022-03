El diputado Facundo Manes habló en Crónica HD sobre la situación económica de la Argentina y se refirió a un "fin de ciclo" en la política. "La gente ya no cree en las prácticas y en las fórmulas de siempre. Hay una disociación tremenda en la dirigencia política y la sociedad. Y veo más sensata a la sociedad", expresó en diálogo con Chiche Gelblung.



Además hizo una crítica hacia la oposición. "La culpa no es solo del gobierno, cuando le tocó gobernar a la oposición no pudo unir a los argentinos. Por eso necesitamos una nueva mayoría, que exceda a la coalición", detalló.



Mirá la entrevista completa en el video.