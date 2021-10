Claudio Rodríguez, familiar de una víctima del hundimiento ARA San Juan, calificó como "aberrante y desubicado" el acto realizado este jueves en apoyo a Mauricio Macri en la localidad bonaerense de Dolores en el marco de la citación a indagatoria al expresidente en la causa por supuesto espionaje desplegado sobre los familiares de los tripulantes.



"El acto de Macri fue aberrante, desubicado, sacado de lugar. Ir a hacer un acto político con un tema tan delicado como el de los 44 realmente es muy bajo", dijo Rodríguez esta mañana en diálogo con El Destape Radio.



"Iba a declarar una persona que aparentemente sabe qué pasó con el espionaje ilegal y salieron todos haciendo un acto político hablando de las obras que hizo cuando era presidente, yo no lo había visto nunca en la política eso", agregó.



El hermano de Hernán Rodríguez, submarinista del ARA San Juan, calificó la jornada como "un día muy agitado, de mucha bronca, mucho sentimiento y mucha desazón", e insistió con que el acto político en apoyo a Macri frente al tribunal de Dolores fue "una cosa realmente vergonzosa, antiética e inmoral".

A más agresión, con cada golpe, con cada calumnia, se fortalecen mis convicciones. No tenemos miedo. Estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 28, 2021

A su vez, señaló que, y remarcó que "ayer quedó demostrado quiénes hacen política con la vida de nuestros chicos".Por otro lado, y en relación a la causa y a las denuncias de espionaje ilegal desplegado sobre los familiares de los tripulantes, Rodríguez afirmó que en la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mar del Plata "encontraron fotos y conversaciones de mi cuñada, la esposa de Hernán" y señaló que " a mi me pasaron cosas raras".





"Se borraron las últimas conversaciones que tenía con mi hermano", puntualizó Rodríguez y rememoró: "La última llamada fue muy fuerte. Mi hermano era mecánico con 25 años en la Armada. Le pregunté cómo estaba y me dijo mal, que el ARA San Juan no estaba para navegar 40 días".



El familiar de la víctima del ARA San Juan remarcó que "esa conversación se borró" e insistió con que "ese año habían sacado a navegar al ARA San Juan sin llevarlo a dique seco a reparar".

La gente de bien apoya a @MauricioMacri. Su gobierno y el de Raúl Alfonsín fueron ejemplo de moral pública. No somos iguales a quienes hoy nos gobiernan; por eso estamos acá, frente a los estrados, cumpliendo con la Justicia. pic.twitter.com/aserMZq04F — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2021

En este sentido, subrayó que el submarino "tenía 33 fallas que no las reparaban porque no lo llevaban a dique seco" y sentenció quepor entonces ministro de defensa de la gestión deFinalmente,llamó a ver la "parte positiva" de la jornada de ayer:"Está bueno que Macri diga que esto tiene secreto de Estado; hasta ahora decía que no sabía de qué estaban hablando", siguió Rodríguez y agregó: " Lo que hizo Macri fue un artilugio legal de su abogado, bien usado. Esperemos que se estén haciendo bien las cosas para que no se caiga la causa".