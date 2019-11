El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, brindó este martes el segundo informe de gestión del año ante la Legislatura porteña, durante el cual anunció que el próximo 10 de enero el Ministerio de Educación e Innovación se mudará al Barrio 31, junto al Polo Educativo María Elena Walsh.

Miguel realizó un repaso por las distintas iniciativas que lleva adelante el Poder Ejecutivo porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, y destacó los avances en Sustentabilidad, Educación, Salud, Género, Cultura y Seguridad. Además les agradeció “a los legisladores y legisladoras de todos los bloques y a todos los ministros y ministras del Gobierno y a sus equipos”, quienes “pusieron todo su esfuerzo para transformar cada barrio de Buenos Aires durante estos cuatro años”.

En lo que respecta a Sustentabilidad, Miguel hizo hincapié en el cuidado del planeta y dijo: “No hay plan B porque no hay planeta B. Nunca antes tuvimos tan en nuestras manos el futuro de la humanidad y depende de cada uno de nosotros ser conscientes de las decisiones que tomamos. Por eso nos comprometimos a ser una ciudad carbono-neutral en el 2050”.

Después de cambiar las bolsas plásticas por las bolsas de tela en todos los supermercados y comercios, este año el Gobierno porteño impulsó otro cambio cultural: se prohibieron las pajitas de plástico, uno de los elementos más contaminantes del planeta y que tarda cientos de años en degradarse.

A su vez, se puso en marcha un importante plan de reciclado que sigue con el trabajo de las 12 cooperativas donde actualmente trabajan 6.583 vecinos, de los cuales más de 5.000 son recuperadores ambientales. También hay 15 centros verdes, y dos de ellos son semiautomatizados (uno más lo será próximamente), lo que agiliza el tratamiento de los residuos.

Del mismo modo, la Ciudad recibió este año 200 toneladas de aparatos electrónicos en desuso y 26.670 litros de aceite vegetal usado en los puntos verdes fijos y móviles.

"Cumplimos el compromiso de ser una ciudad 100% LED y esto significa que además de tener una mejor iluminación en las calles y los parques ahorramos un 50% en el consumo de energía”, sostuvo Miguel, quien además agregó que el próximo desafío en relación a esto es poner iluminación LED en los edificios públicos.

Asimismo, en estos cuatro años de gestión la Ciudad sumó 230 escuelas verdes, en las que se les enseñan a los chicos a cuidar el planeta y los recursos.

Otro de los puntos que destacó el Jefe de Gabinete porteño es el del Ecoparque. "Nos hicimos cargo de un pedido histórico de los vecinos, y transformamos el viejo zoológico de Buenos Aires en el Ecoparque", apuntó Miguel, y agregó: “Abrimos casi ocho hectáreas de espacio público que 60.000 vecinos visitan mensualmente”.

El Gobierno porteño ya trasladó con éxito a 815 animales, incluida la orangutana Sandra, que este mes llegó a un santuario en Estados Unidos.

En esa línea, se adoptaron otras medidas importantes para los animales: ahora las mascotas pueden viajar en subte, se construyeron caniles en distintas plazas de todos los barrios, se pusieron a disposición veterinarias móviles y se promovió la adopción responsable desde la App de MascotasBA.

“También avanzamos en la transformación del transporte para movernos de manera sustentable”, mencionó Miguel, quien remarcó la mejora del sistema de Ecobici y manifestó que se incorporaron los primeros seis colectivos verdes: dos con biodiésel, dos eléctricos y dos a gas. Del mismo modo indicó que gracias a obras como el Paseo del Bajo o los viaductos hay menos embotellamientos y menos autos parados contaminando.

Con respecto a la plantación de árboles, aclaró que en los próximos años se “plantarán 100.000 más y se sumarán otras 100 manzanas de espacios verdes para reforzar la lucha contra el cambio climático”.

Para finalizar con la temática referida a Sustentabilidad, reconoció: “Quiero asumir frente a todos ustedes un nuevo compromiso: para el segundo mandato todos los ministros y ministras van a tener prohibidas las presentaciones en papel, teniendo que presentar los avances de sus tareas en formato 100% digital”.

En materia de Educación, puntualizó que “la educación es la herramienta más transformadora y el mejor camino para progresar”.

En los últimos cuatro años, el Gobierno porteño trabajó para que todos los chicos y chicas de la Ciudad tengan las mismas oportunidades para crecer, desarrollarse y construir su futuro. “Estamos terminando 54 escuelas nuevas, que suman 9.000 vacantes. Nunca antes se construyeron tantas en un solo mandato”, explicó Miguel.

A su vez, se están completando ocho Polos Educativos: el Piedrabuena, el María Elena Walsh, el Mugica, el Larrazábal, el de Barracas, el de Saavedra, el de Mataderos y el de Lugano.

Del mismo modo, gracias al Plan Integral de Educación Digital todos los chicos aprenden con tecnología desde sala de 5 hasta la secundaria, y en los próximos cuatro años habrá educación digital, programación y robótica, también desde sala de 5.

Además, el Gobierno porteño ya dispone de 138 espacios digitales, entregó más de 50.000 tablets y netbooks y realizó el recambio de 10.000 equipos para docentes y más de 22.000 para estudiantes.

“Al comenzar el mandato nos comprometimos a impulsar la jornada extendida para que los chicos y chicas de entre 11 y 14 años cuenten con más horas de estudio, que equivalen a 90 días más de clase si van a la primaria y 45 si van a la secundaria”, sostuvo, y detalló: “Hoy 34.000 alumnos cuentan con jornada extendida en 264 escuelas”.

Asimismo, ya son 44 las secundarias transformadas en Secundarias del Futuro, una nueva modalidad con la que los chicos aprenden de manera personalizada, promoviendo el trabajo en equipo y por resultados, y con materias fundamentales como programación y robótica.

También se avanzó con la capacitación docente. “En estos cuatro años realizamos más de 3.000 acciones de formación y ya son 40.000 los maestros y maestras que se capacitan de manera continua para acompañar mejor a los chicos”, subrayó Miguel.

Cabe destacar que con el plan trianual de capacitación todos los docentes de nivel primario reciben 100 horas de capacitación por año.

En lo que respecta a Salud, el Jefe de Gabinete expresó que “el sistema de salud público de la Ciudad sigue creciendo”, y aseguró: “Sumamos más herramientas y más tecnología para mejorar la calidad de atención de todos los vecinos”.

Hoy la Ciudad cuenta con 46 Centros de Salud, dos de ellos inaugurados este año: el 28 de Villa Lugano y el 48 de Flores. También se terminaron las obras en los nuevos edificios del Centro de Salud 37 de Mataderos, el 21 de Retiro, el 14 de Lugano y el 30 de Zabaleta, y antes de fin de año se terminar. la ampliación del 35 en el barrio 21-24 y del nuevo edificio para el 25 en Retiro.

De la misma forma se construyeron dos Centros de Mediana Complejidad: el CeMAR de Barracas y el CeMAR de Paternal, donde estaba la ex Liga Israelita.

Por otro lado, a lo largo de la gestión se mejoraron los hospitales Grierson, Muñiz, Elizalde, Penna, Borda, Rivadavia, Álvarez, Fernández, Piñero, Vélez Sarsfield, Pirovano, Ramos Mejía, Argerich, Tornú y la Maternidad Sardá, y se sigue avanzando con las obras en la nueva guardia del Hospital Vélez Sarsfield, con las del nuevo servicio quirúrgico en el Pabellón Cobo, con el traslado del servicio de Urgencias en el Rivadavia, y con el nuevo servicio de imágenes del Hospital Penna.

También se cambiaron 378 equipos tecnológicos de los hospitales y se mejoraron los turnos médicos, que eran un pedido muy importante de los vecinos que usan el sistema público de salud.

“El año pasado sumamos más de 35.000 turnos por mes, y éste, tal como nos comprometimos en el informe de gestión anterior, ya superamos los 70.000 entre todos los hospitales y Centros de Salud”, apuntó Miguel, quien además informó que en el próximo mandato se les va a dar prioridad de atención “a los adultos mayores, que son quienes más usan el sistema público de salud”.

Actualmente casi dos millones de vecinos cuentan con su Historia Clínica Electrónica, que ya funciona en los 46 Centros de Salud Nivel 1, en los dos Centros de Mediana Complejidad y en los consultorios externos de 13 de los 15 hospitales generales de agudos y pediátricos.

“También cumplimos con otro compromiso: que cada familia tenga su médico de cabecera con un pediatra, un clínico, un enfermero y un trabajador social. Hoy tenemos 172 equipos médicos en Buenos Aires y cada uno de ellos atiende a un promedio de 700 familias”, especificó.

Por otro lado, el SAME hoy cuenta con 588 choferes de ambulancia, 315 médicos, 150 ambulancias, dos móviles para eventos especiales, un móvil de emergencias sanitarias y helicópteros para trasladar a pacientes en estado crítico. Además se llevó el SAME a la Provincia de Buenos Aires, donde ya funciona en 100 municipios y beneficia a más de 13 millones de bonaerenses.

Del mismo modo se avanzó con el Plan de Salud Sexual y Reproductiva, y en todos los centros de salud se dan charlas y se brinda información sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.

A su vez, se impulsó la educación sexual en las escuelas y se distribuyeron preservativos de forma gratuita en 176 puntos y otros tipos de anticonceptivos en 69 puntos más. En lo que va de 2019 ya se repartieron más de 6 millones y medio de preservativos.

En cuanto a Género, Miguel dijo que hace cuatro años se trabaja “para construir una Ciudad más igualitaria, donde las mujeres transiten y disfruten del espacio público seguras y sin violencia, donde sean protagonistas del desarrollo económico y donde tengan voz y ocupen puestos de decisión y liderazgo en el sector público y privado”.

En este punto, indicó que el esfuerzo, el talento y la responsabilidad no tienen género, y que ser mujer no puede ser un obstáculo para crecer, progresar y hacer realidad un proyecto de vida. También recordó que este lunes fue el Día internacional de la no violencia contra las mujeres y agregó que hay tomar conciencia de la gravedad que representa este tema. Luego les pidió a todos los presentes “un minuto de reflexión por todas las mujeres víctimas de violencia de género”.

En esta línea, se cumplió con el compromiso de tener un Centro Integral de la Mujer en cada comuna. Hoy existen 16 CIM que acompañan a las mujeres que sufren algún tipo de violencia de género para que hagan la denuncia y sean asistidas por personal capacitado.

El botón antipánico es otra herramienta con la que las mujeres pueden pedir asistencia cuando la necesitan. En esta gestión se entregaron 15.099 botones y se detuvieron a 401 violentos.

También funciona la Línea de Acoso para que las mujeres puedan reportar con un mensaje de texto al 22676 si son acosadas durante un viaje. Este año se atendieron 4835 casos gracias a este sistema.

En lo que respecta a Cultura, el Jefe de Gabinete expresó: “En estos años trabajamos para potenciar la oferta cultural, para impulsar y acompañar a los artistas y emprendedores, y para generar cada vez más espacios para que todos los vecinos disfruten de todo el talento que brilla en Buenos Aires”.

El Teatro Colón, uno de los mejores teatros de ópera del mundo, este año brilló con más de 300 funciones y actividades en las que participaron 620.000 espectadores.

En tanto, 320.000 personas disfrutan cada año de más de 250 actividades mensuales y del trabajo de 1.200 artistas en el Complejo Teatral de la Ciudad, que se suman a los 1.200.000 visitantes que recibe el Centro Cultural Recoleta. A propósito de esto, sostuvo que “la cultura es un derecho y tiene que llegar a todos”.

El Gobierno porteño ya terminó la primera etapa del Teatro Alvear, que incluyó una nueva fachada, hall y marquesinas.

Asimismo, 160 mil personas participaron de 1.350 actividades en 22 barrios del programa Arte en Barrios, y este año 37.000 vecinos pasaron por alguno de los más de 1.400 talleres que ofreció el programa Cultural en barrios.

Otra de las decisiones del Gobierno porteño fue la de potenciar el Carnaval Porteño. Además de estar en la calle, el carnaval pasó a vivirse dentro de clubes y polideportivos, y de los 25 corsos, tres se hicieron en clubes y otros tres en plazas. También se retomó el gran carnaval de Avenida de Mayo, donde se acercaron más de 80.000 personas.

“Una de las transformaciones más grandes de estos cuatro años es la de la Calle Corrientes, que ahora es peatonal de noche”, agregó Miguel. Esto tiene dos beneficios principales: que ahora los vecinos pueden disfrutar hasta más tarde y más cómodos de todo lo que tiene para ofrecer la avenida, y que se genera más trabajo para los teatros, librerías, restaurantes, pizzerías y hoteles.

El Pase Cultural fue otro de los temas que mencionó, asegurando que 13.800 jóvenes y docentes ya tienen esta tarjeta, otros 37.000 ya iniciaron su solicitud y ya hay 140 comercios y espacios culturales adheridos.

“Un sello de nuestra política cultural es el esfuerzo para sacar la cultura a la calle”, manifestó Miguel apoyándose en que por primera vez el FIBA copó los barrios de Almagro y Villa Crespo y 180.000 vecinos disfrutaron de 2.800 artistas en 220 espectáculos distribuidos en 59 sedes y con dos días de maratón en el Abasto.

Del mismo modo, el BAFICI, el Festival de Cine Independiente más importante de América Latina, también salió a las calles por primera vez y 390.000 vecinos vibraron en las 37 sedes en distintos barrios.

Además, este año se sumó la Maratón BAFICI, que llevó el cine independiente a las plazas y parques y, como siempre, el BAFICITO, para que también lo disfruten los más chicos.

Por otro lado, 100.000 jóvenes vieron a sus youtubers e influencers favoritos en la segunda edición del festival Conectados BA, y se celebraron los 30 años de la Bienal Arte Joven con una nueva edición en el Centro Cultural Recoleta y en Plaza Francia. Así, 400 artistas mostraron su talento a través de 118 proyectos.

Asimismo, Miguel hizo hincapié en el Programa de Mecenazgo, que ya lleva diez años y acompañó a 3.770 proyectos culturales, y agregó: “También en esta gestión dimos un paso fundamental para impulsar la cultura independiente y la generación de oportunidades para los artistas, y sancionamos, en esta casa, la Ley de Espacios Culturales Independientes, la cual facilita la habilitación de nuevos lugares”. Cabe destacar que el Gobierno porteño ya habilitó 72 espacios culturales.

En lo referido a Seguridad, anunció que “este año bajaron todos los delitos en la Ciudad”.

Después de mucho esfuerzo y trabajo constante de la Policía, los delitos de “motochorros” bajaron un 55%. Además, la cantidad de robos bajó un 11%. También bajaron los robos de autos a un 48% en lo que va de 2019, y si se compara el primer semestre de 2015 con el primer semestre de este año los secuestros extorsivos bajaron un 85%.

“Estos avances solo son posibles gracias a que encaramos juntos los cambios de fondo que necesitábamos para vivir más tranquilos”, explicó.

Hoy la Policía de la Ciudad cuenta con 1.469 patrulleros, 944 motos, 133 camionetas, 405 bicicletas, 120 móviles de flota pesada, 107 cuatriciclos, nueve Ecomóviles, tres helicópteros y dos camiones hidrantes. También dispone de 25.000 efectivos dotados del mejor equipamiento.

Si se tienen en cuenta a los Bomberos, a Emergencias, al SAME, a los Agentes de Prevención, de Tránsito y a los Guardianes de Parques que también forman parte del Sistema Integral de Seguridad Pública son casi 33.000 los agentes que trabajan conjuntamente todos los días en las calles porteñas.

Asimismo, el Instituto sigue creciendo: en julio de este año ingresó la primera camada de cadetes con formación de dos años y 1.200 miembros de la Policía pasaron por el curso de formación de mandos medios.

En este punto, Miguel destacó que “unificar las fuerzas bajo una misma política de planificación y coordinación implica una mejor estrategia para combatir el delito”, y sentenció: “Hoy los delincuentes no tienen lugar donde esconderse”.

Mucho tiene que ver el Anillo Digital, un sistema que cuenta con 75 cámaras y 490 lectores de patente en los accesos a la Ciudad para detener autos robados o con pedido de captura.

Asimismo, gracias a las denuncias de los vecinos que se cargan en el Mapa del Delito se pude saber dónde se comete un ilícito y a qué hora, para así reforzar la presencia policial e implementar estrategias de prevención.

En la Ciudad hay actualmente 7.675 cámaras de seguridad en las calles, 1.536 en subtes, 8.000 en colectivos, 327 en autopistas y 130 en tránsito que sirven para prevenir y actuar más rápido cuando se cometa un delito o se observa algún hecho sospechoso.

Muchas de las cámaras cuentan con Sistema de Reconocimiento Facial, que sirvió para poner a disposición de la Justicia a 1.687 prófugos en siete meses, de los cuales 346 ya están presos por delitos graves como narcotráfico, homicidio o abuso sexual.

“En el próximo mandato vamos a sumar 10.000 nuevas cámaras de seguridad en todos los barrios y más reconocimiento facial”, prometió Miguel.

En equipo con el Gobierno nacional, la Ciudad lanzó la campaña de nominatividad para combatir la reventa de teléfonos robados. Así, este año se allanaron 269 locales, se secuestraron 2.779 celulares y se detuvo a 271 personas.

También continúa la lucha contra el narcotráfico. Desde enero el Gobierno porteño asumió la potestad de luchar contra la venta minorista de drogas y ya detuvo a 9.038 delincuentes por narcotráfico. Además, en distintos operativos secuestró más de 10.500 kilos de droga.

Por otro lado, gracias al programa Tribuna Segura las familias están volviendo a las canchas. Ya son 6.000 los violentos a los que se les aplicó derecho de admisión para que no pisen nunca más un estadio de fútbol.

A su vez, se siguen mejorando las comisarías y están en obra las nuevas Comisarías Comunales 1, 3, 4, 8, 9 y 10.

Para cerrar, Miguel describió los primeros años de gestión con la palabra pluralidad: “En primer lugar se refleja en el espacio político del que formamos parte con Horacio (Rodríguez Larreta), que se sigue ampliando con las miradas de la Coalición Cívica, de Confianza Pública, del Radicalismo, del Socialismo y de todos sus dirigentes y equipos”.

También aseguró que la pluralidad se manifestó en distintos proyectos que se encararon junto con la oposición y que le mejoran la vida a millones de personas todos los días, y en el compromiso de los vecinos, los cuales se acercaron a las reuniones, a los cafés, se sumaron a las recorridas y dejaron sus mensajes y sus críticas constructivas.

“A ellos, a los tres millones de vecinos, gracias. Gracias por el compromiso de estos años y por habernos dado un apoyo histórico para seguir trabajando juntos por cuatro años más”, completó.