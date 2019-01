Desde Mar del Plata, en el marco de su gira por la provincia de Buenos Aires, el precandidato a presidente y diputado Nacional, Felipe Solá, habló de la situación post elecciones y analizó la coyuntura política y económica que deja el gobierno.

En reunión con trabajadores y dirigentes de la CGT, Solá expresó su malestar al observar que “Macri le apagó la luz a los argentinos” en alusión a las caras de tristeza y preocupación que observó en su recorrida por Varese, la Bristol y distintos puntos de Mar del Plata. “En vacaciones que es cuando las familias están disfrutando de su mejor temporada del año, no se ve gente feliz. Macri apagó la luz, apagó la esperanza y la felicidad”.

En Chascomús, Castelli y el Partido de la Costa ya estamos tejiendo la red de la unidad. #EsConTodos pic.twitter.com/Zs48IdxbzJ — Felipe Solá (@felipe_sola) 11 de enero de 2019

El candidato a presidente argumentó que el problema “no es la crisis sino la falta de horizonte: no nos dicen por qué estamos en esta situación y peor aún, cuándo y cómo salimos de ella”. Y se refirió también a la mentira organizada que maneja el actual Gobierno en que “no sólo nos ocultan datos sino que nos mienten explícitamente, abiertamente. Y esto es una fuerte traición a quienes los votaron”. Asimismo, explicó que así como “la mentira es corrupción, los otros componentes de la misma son el conflicto de intereses de trabajar para sus propias empresas y el enriquecimiento ilícito que no se investiga porque hay ocultamiento y discrecionalidad por parte de la Oficina Anticorrupción que maneja Alonso”.

Consultado por la prensa, de si se recibía una “difícil situación” a quién le tocara ganar las elecciones, el titular del bloque Red x Argentina respondió: “Sí. Y pensémoslo de esta manera, está complicado para todos los argentinos, no sólo para el gobierno, no somos espectadores desde un balcón, todas estas cosas las vivimos todos y han llevado a la Argentina a una situación muy complicada”, enfatizó. “Cada vez hay menos actividad económica, la clase media trabajadora, la industria y los pobres son los que más están sufriendo estos años, y se recurre nuevamente a campañas virtuales sobre no volver al pasado”.

La única prioridad es cuidar el trabajo de los argentinos. El camino es la unidad y la unidad es con el distinto, no con el igual. #MarDelPlata #EsConTodos pic.twitter.com/12xohBWO9o — Felipe Solá (@felipe_sola) 11 de enero de 2019

“En realidad se trata de salir del presente, y avanzar hacia otra cosa”, concluyó el precandidato a presidente.