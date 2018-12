El diputado Nacional de Red X Argentina, Felipe Solá, se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua, en el marco de su viaje a Misiones, y como parte de su recorrida por distintas provincias.

Sobre la charla con el Gobernador, Solá manifestó: "Con el gobernador tuve una muy buena conversación sobre Misiones, su situación fiscal, el desendeudamiento que han tenido que ha sido muy importante, la situación productiva. El manejo fiscal de la provincia ha sido bueno, a pesar de que Misiones está golpeada como todas las provincias argentinas por una recesión muy fuerte, que afecta el trabajo, que afecta el salario".

Y agregó: "Por ahora estamos hablando entre compañeros, con una comprensión muy amplia de las dificultades que estamos atravesando ahora, y tratando de ser lo más serios y prudentes en cuanto al futuro".

Durante las actividades que realizó en Misiones, y en declaraciones a medios locales, Solá se refirió a la grave situación económica que vive la Argentina hoy, y criticó al Gobierno Nacional. “El modelo que aplicaron es anti argentino; querer matar la inflación matando la economía. Tenemos la inflación más alta en muchísimos años. También la más alta de la región”. El diputado cuestionó “el desinterés que tiene el Gobierno por el trabajo argentino”. Y sostuvo: “Si tuviera la oportunidad de conducir el país, no tomaría ninguna medida que lo dañe”.



Según Solá, para salir de esta crisis, “es necesario lograr la unidad de varios sectores sociales y políticos, con el PJ como centro de esta unión”. Además reflexionó: "Una interna sin el kirchnerismo es caer en la derrota. Nosotros queremos que vengan todos, que haya unidad. Hoy parece difícil pero no es imposible”.



Al llegar a Posadas, Solá fue recibido por autoridades del PJ y el diputado nacional Ricardo Wellbach. Durante la tarde se reunió con el presidente de la Legislatura provincial y exgobernador de Misiones, Carlos Rovira. Con respecto a esta reunión, Solá dijo: "Hablé con Rovira, que es un líder político muy importante y con una capacidad estratégica para ver el futuro, interesante. Tuve una larga charla con él sobre el futuro. Relacionado a Misiones, al NEA, a cómo armó este esquema político estable en Misiones, lo que costó, y lo que él plantea como deberes para hacer a nivel nacional. Lo que se dicen en esas conversaciones no se comentan mucho, pero hemos mantenido una charla que en buena parte fue puramente política".

Solá con Carlos Rovira.

Solá viajará a Oberá, donde será recibido por el intendente Carlos Fernández y dará una conferencia de prensa, y por la tarde participará del Congreso de la JP de Misiones.



En los últimos meses, el diputado visitó La Pampa, Tucumán, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Catamarca: Se reunió con gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, integrantes del PJ, trabajadores, representantes del sector empresario, industrial y del campo, con la finalidad de escuchar los problemas de cada sector y cada lugar y pensar propuestas y soluciones.