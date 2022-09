En el marco del atentado a Cristina Fernández de Kirchner y el feriado nacional que decretó el Gobierno nacional para repudiar el acto de violencia, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deben tener en cuenta que se reprogramó el calendario de pagos de este mes.

Frente a esto, el calendario de pago de ANSES quedará modificado. Es que este viernes, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 2 y 3 tenían fecha de cobro. Sin embargo, las sucursales bancarias no se encuentran atendiendo y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió modificar el calendario.

El organismo previsional ya había indicado que "las Asignaciones Familiares de PNC de este mes se pagarán entre el 8 de septiembre y el 12 de octubre próximo", en tanto "las asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento de la primera quincena de septiembre se abonarán entre el 5 de este mes y el 12 de octubre 2022".

La Anses recordó que "con las remuneraciones de septiembre, octubre y noviembre se pagará un bono para jubilados y pensionados junto con el aumento del 15,53% por la Ley de Movilidad Jubilatoria".

¿Qué pasará con quienes no cobran hoy?

De acuerdo a lo infromado por el organismo que encabeza Fernanda Raverta, la fecha de cobro pasará a la semana que viene. "Quienes debían recibir el beneficio por ventanilla, les informamos que el cobro lo podrán realizar el próximo lunes 5 de septiembre", indicaron.

El motivo es que no habrá atención al público en las sucursales de los bancos. En detalle, el Banco Central informó que las sucursales bancarias de todo el país no abrirán hoy por el feriado que decretó el Poder Ejecutivo. La disposición no afectarán a quienes cobren sus haberes mensuales de forma digital. Cabe aclarar que los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente.