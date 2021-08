La Directora de ANSES, Fernanda Raverta, estuvo presente en Tandil en el acto de lanzamiento de campaña del Frente de Todos junto a Darío Méndez, pre candidato a concejal y Jefe de la Regional I de ANSES, y también junto a Rogelio Iparraguirre, pre candidato a diputado nacional por la Pcia de Buenos Aires.

Raverta, Méndez e Iparraguirre también participaron de un operativo interministerial en el barrio Tunitas, donde se respondieron consultas e iniciaron trámites jubilatorios; y visitaron el centro social y cultural La Vía, donde se desarrollaron actividades en el marco del Día de las Infancias.

Durante el citado acto, Raverta expresó su alegría de participar del lanzamiento de la lista de Concejales y Concejeros Escolares "con amigos de muchos años de militancia".

Así fue el acto de lanzamiento.

Luego, repasó las medidas que se tomaron desde el organismo para amortiguar el impacto de la pandemia en los ciudadanos: "Todo lo fuimos haciendo porque sentimos la necesidad de estar a la altura de este tiempo histórico y porque somos una generación política que pueda mirar de frente a los ojos a cualquier vecino o vecina argentina y reconocerle que su esfuerzo puede ser acompañado por el Estado y hacer que ese esfuerzo valga la pena. Lo que hacemos es garantizar a los compatriotas que tienen un Estado, funcionarios, concejales y concejalas para acompañar en ese esfuerzo diario. Eso requiere de cuadros políticos, técnicos y sociales y además buenas personas como lo son Rogelio Iparraguirre y Darío Méndez".

En principio, fue el Concejal de Tandil y precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Rogelio Iparraguirre quien tomó la palabra y dijo: "La pandemia nos deja en el interior de nuestras mentes que el encuentro valía mucho la pena. Para debatir en todo aquello que no estemos de acuerdo y que valga la pena discutir, debatir ideas, programas, formas de trabajar, contarles a los vecinos lo que vamos a hacer, pero sin odio y sin prejuicios. Será esta la mayor de las enseñanzas.



Y más tarde enfatizó: "Desde nuestro lugar les decimos a nuestro pueblo que desdramaticemos esas diferencias y que van a encontrar en el Frente de Todos a hombres y mujeres, conscientes de nuestras limitaciones, errores y faltas que elegimos este camino en la vida para mejorarle la vida al prójimo. Sabemos que no podemos solos, porque nadie se salva solo. No podemos permitirnos que haya personas que tiren en contra de los intereses de las mayorías y de la Patria. Esto no tiene que ver con autoritarismo ni con soberbia, tiene que ver con poner el interés del conjunto por sobre cualquier interés personal".