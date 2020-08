El presidente Alberto Fernández aseguró que si no se hubiese decidido la cuarentena temprana, hoy habría gente en la provincia de Buenos Aires a la que le dirían "no te puedo atender" y recordó que el coronavirus "no te mata de un día para otro" y necesita de "28 días promedio en terapia intensiva" para explicar la necesidad de haberse preparado con infraestructura sanitaria para mitigar el avance de la pandemia.



Además, reconoció que "cada 24 días estamos duplicando la cantidad de casos", por lo que volvió a recomendar el "quedarse en casa", en diálogo con El Destape radio.

Con respecto a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, detalló que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, tiene en Capital un ritmo de crecimiento más acotado, pero admitió que igualmente "la curva crece, aún aunque sea más lentamente".

.

En esa línea, el Presidente ratificó que armó un paquete de medidas de reactivación pospandemia y que en eso están trabajando el ministro del Interior Eduardo de Pedro junto con otros miembros del Gabinete, con las reuniones que mantiene con los gobernadores.

Al referirse a los mandatarios provinciales remarcó que con ellos no tienen "diferencias conceptuales", "más allá de las ideológicas" y dijo que "después están los de Twitter", que llaman a cacerolazos, y son los que "frustran la salida argentina". "Espero que en algún momento paren", agregó al ser consultado sobre el rol de la oposición.

Deuda: "Seguimos trabajando para llegar a un acuerdo"

Por otro lado, en cuanto a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con los acreedores externos por la deuda, el Presidente destacó que va a "seguir trabajando para llegar a un acuerdo" , pese a una posición "incomprensiblemente dura" de algunos fondos de inversión que participan de las negociaciones.



Además, explicó que la posición de la Argentina "no implica que (los acreedores) pierdan, sino que ganen un poco menos", y dejó claro que "si el acuerdo supone que los argentinos se posterguen más no lo voy a hacer".

Vicentin: "Queríamos rescatar una empresa"

Asimismo, aseguró hoy que lo que pretendía el Gobierno nacional cuando dispuso la intervención de la empresa Vicentin era "rescatar a una empresa" importante en el mercado cerealero, "pero no estatizarla".



En esa línea, Fernández marcó una diferencia: "Estatizar deudas privadas no, rescatar una empresa para servicio de la Argentina, si". Además, puntualizó que la posición de su Gobierno no es "salvar accionistas" ni "avalar el desfalco" de una empresa.

"Nos dimos cuenta que íbamos a terminar metidos en una empresa salvándoles las papas a los directivos y accionistas", agregó.

Reforma judicial

Otra de las temáticas por las que fue consultado el Presidente, es el proyecto de reforma judicial que recientemente anunció.

"Hay muchas cosas en la Corte que deben revisarse" remarcó, a la vez que citó el caso del recurso extraordinario del siglo XVIII, que amplía marco de acción sin sustento y se convirtió en una gran arbitrariedad.

Además, defendió la integración del consejo consultivo integrado por 11 miembros para que lo asesoren en el proyecto.