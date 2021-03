El presidente, Alberto Fernández, afirmó hoy que "en los términos en que está" planteada, la deuda "heredada" con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), y que se encuentra en un proceso de negociación, "es impagable".

"La deuda que heredamos, en los términos en que está, es impagable", dijo el jefe de Estado esta mañana en declaraciones a Radio Del Plata, en el programa que conduce el periodista Horacio Verbitsky.

Fernández expresó que en materia económica "no existe una contradicción" entre su visión y la que tiene la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"No existe la contradicción. Es una contradicción que siempre nos quieren imponer, porque hay un deseo muy claro de dividirnos y hacernos aparecer en posiciones contrapuestas, que no son tales", comentó el mandatario.

Y agregó: "Son formas de decir las cosas, modos de decir las cosas, pero que en lo sustancial representan exactamente lo mismo".

El Presidente se refirió así a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta durante una visita a la localidad bonaerense de Las Flores, el 24 de marzo pasado.

En esa ocasión, Kirchner aseguró que Argentina no se encuentra en condiciones de pagar los vencimientos de la deuda que tiene con el FMI: "No podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata", sostuvo.

"Antes de que Cristina hablara (en Las Flores), en un acto que hicimos en Almirante Brown, yo le contaba a la gente que este año teníamos que pagarle al Fondo 3.500 millones de dólares y que el año que viene teníamos que pagarle 18.000 millones de dólares, y que año siguiente (2023) teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares. Semejantes cifras lo único que dan cuenta es de cuanto nos posterga la situación que tenemos con el FMI", puntualizó.

Y mencionó: "Ahí tiene razón Cristina. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de pagar 18.000 millones de dolares el año que viene? Ninguna. Si ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3.500 millones de dólares este año", destacó.

Fernández resaltó que el objetivo del Gobierno en su negociación con el FMI es "ver cómo obtener las mayores ventajas y, en eso, Martín (Guzmán, el ministro de Economía) está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo bien".