Con la presencia y discurso de Alberto Fernández, el peronismo exhibió la unidad del heterogéneo bloque que comandará Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de la Nación, un recinto cuya presidencia quedará en las manos del tigrense Sergio Massa.

En la foto además de ellos tres aparecen otras figuras de peso, como el saliente presidente del bloque Agustín Rossi, quien pasará a formar parte del gabinete como ministro de Defensa -el mismo cargo que tuvo con Cristina Kirchner-; o el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, uno de los que más trabajó para lograr la unidad de todos los sectores, junto con Cristina Alvarez Rodriguez. A ellos se suma Eduardo "Wado" De Pedro, quien suena fuerte como ministro del Interior, y llegó y se fue pegado al presidente electo.

El centenar de legisladores nacionales se agolpó en el Anexo de la Cámara para la oficialización de Máximo Kirchner como nuevo jefe del bloque y de Sergio Massa como presidente del cuerpo. Las palabras de Fernández fueron un baño de elogios para ellos, así como para Rossi y Gioja. Las críticas quedaron para el gobierno saliente, pero hubo también un breve espacio para la reflexión sobre la necesidad de mantener la unidad alcanzada en la previa de la campaña.

"En la unidad está nuestra mayor fortaleza, por eso hace semanas que están tratando de hacernos pelear.. Yo les doy una mala noticia a los que hace semanas nos quieren hacer pelear: aprendimos, nos queremos, no nos vamos a dividir. Cuando pasó eso, salió un Macri y no puede volver a pasar". En ese marco, abrió la puerta para la disidencia interna y destacó "la diversidad" interna. "Debatamos acá, no obedezcamos. Animémonos a marcar las diferencias y a respetar las decisiones", señaló casi anticipando las dificultades que habrá para mantener una línea directa.

En el segmento elogios, hubo para todos: "les robó un gran presidente de bloque, pero te necesito Agustín", dijo sobre Rossi. De Massa, que "nadie de su generación se preparó tanto como él para ser presidente" y le agradeció "porque sin vos, Sergio, esta unidad no sería completa". Para Máximo hubo más de un párrafo, el principal fue una anécdota con Néstor Kirchner: "yo siempre le decía ´este pibe es nuestra conciencia crítica´. Ha tenidos dos padres espléndidos. Ese chico es un hombre hecho y derecho y me pone feliz que alcance la jefatura del bloque".

Al tomar la palabra, el líder de La Cámpora reclamó compromiso a sus legisladores y les exigió que "sigan caminando pueblo por pueblo", y también repartió elogios para Massa. El tigrense, a su vez, dijo que "lo importante no son las diferencias de donde venimos, si no el camino al que vamos".

Mientras salía raudo del encuentro, Fernández atinó a decir que estaba "muy feliz" y que el encuentro "fue muy emotivo para mí" por representar la unidad alcanzada en el peronismo.