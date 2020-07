El presidente Alberto Fernández invitó este viernes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "a hacer juntos un plan post pandemia para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)".

"Lo mismo quiero hacer con los gobernadores del NOA, del NEA, de Cuyo, de la región central y de la Patagonia. Ya que nos salió bien trabajar juntos en la enfermedad, trabajemos juntos cuando estemos sanos", dijo Fernández al finalizar los anuncios sobre la etapa de apertura escalonada del aislamiento por la pandemia, que comenzará este sábado, y empezar a responder las preguntas de los cronistas habilitados.

El Presidente aclaró que "nadie habló de una apertura inmediata, repentina o impensada sino de aperturas muy pero muy cuidadas, que necesitan del acuerdo del Gobierno nacional".

"No me va a temblar el pulso para volver atrás las cosas si se van de las manos", reafirmó el mandatario, a la vez que agregó: "A mí no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. No me presionan los que dicen que el virus no existe. Me presiona la realidad".

Consultaro sobre las diferencias dentro de su espacio político El Frente de Todos, Fernández aseguró que "no hay diferencias, sí opiniones distintas". "Siempre me acusaron de dialoguista; me encanta esa acusación. La Argentina de unos y otros no me convence; la Argentina es de todos", enfatizó.