Este jueves, Alberto Fernández participó de la clausura de la 27º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en Parque Norte. En su discurso, remarcó que por un lado será "inflexible" con los precios en la Argentina y que por otro negociará con el Fondo Monetario Internacional para correr los vencimientos del pago de la deuda.

"Seguimos negociando con el FMI a paso seguro y con el pulso firme. Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos tres años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri", aseguró.

Nuevamente, hizo referencia a la pasada gestión y el manejo de la deuda y reafirmó su compromiso con que esto no afecte al crecimiento de la Argentina. "Como en el 2003, afrontaremos las deudas que otros generaron; el acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste".

"Lograr un acuerdo que permita el desarrollo argentino requiere mucho trabajo y ese trabajo es lo mejor que podemos hacer por las próximas generaciones".

Por otra parte, remarcó que se trata de un problema de todos. "Cuando somos enérgicos con nuestros acreedores demostramos nuestra seriedad. Nada serio puede resolverse en cinco minutos. El problema de la deuda externa no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, es de la Argentina. No trabajamos para sacarnos el problema de encima. Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino", resaltó.

Alberto Fernández habló sobre la inflación en la Argentina

El primer mandatario nacional se refirió a los "problemas globales con la inflación que afectan seriamente al país y aseguró que no es posible de que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias" aumentando los precios.

"Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos, aun sabiendo que hay factores exógenos que inciden. Igual es mi preocupación con el precio de los insumos de la construcción. Seré inflexible con quienes se abusan en este contexto", prometió.

"En esta segunda etapa, pondremos toda nuestra atención en enfrentar la pobreza y la exclusión. Sigo creyendo que primero están los últimos".

En consonancia con esto, anticipó que en las próximas semanas firmará un decreto para crear el Plan Productivo 2030, con el propósito de potenciar a los sectores productivos.

"Estamos recuperando un mercado interno fuerte y a la vez impulsando las exportaciones. No hay una contradicción entre ambas cosas".

"Solo podemos soñar con un mejor futuro si cuidamos los esfuerzos que hemos hecho para que nuestra industria se vuelva a poner de pie. No podemos recaer en visiones anti-industriales, en aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen a la industria nacional", concluyó.

