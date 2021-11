El presidente Alberto Fernández y varios ministros del Gabinete nacional participaron este miércoles de un encuentro de trabajo que congregó a intendentes, dirigentes y candidatos del Frente de Todos de Córdoba, ocasión en la que se repasaron las políticas aplicadas en esa provincia y los lineamientos a seguir de cara a las elecciones del 14 de noviembre.



La actividad se realizó en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires y el Jefe de Estado llegó de manera sorpresiva al lugar ya que, originalmente, se esperaba que fuera una reunión que encabezaran el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Interior, Eduardo de Pedro.



Martín Gill, secretario de Obras Públicas y candidato a diputado, señaló que se trató de una "reunión de trabajo" del Gobierno "con intendentes, jefes comunales, legisladores provinciales y todos los que forman parte del Frente de Todos" en la provincia de Córdoba.

El objetivo, detalló el funcionario y candidato fue "revisar todas las políticas que el Poder Ejecutivo nacional viene llevando adelante" en Córdoba.



La relación de la Casa Rosada con la provincia mediterránea volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el gobernador, el peronista Juan Schiaretti, planteara recientemente que en Córdoba "el kirchnerismo es rechazado por una enorme mayoría".



Esas declaraciones no pasaron de largo y Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, le respondió en el marco del encuentro.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro se reunieron con intendentes de Córdoba (Télam).



"Hay que salir de estos títulos rimbombantes en esta etapa electoral, porque la sociedad argentina la está pasando muy mal y nosotros lo sabemos", dijo Zabaleta a la prensa acreditada en Casa de Gobierno que cubrió la actividad.



El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, celebró el encuentro con los cordobeses como una posibilidad de "reafirmar el federalismo", pero al mismo tiempo resaltó que "hay un proyecto nacional''.

"En este momento estamos todos poniendo el esfuerzo en los últimos metros de la campaña, con nuestro candidato Martín Gill y con el senador Carlos Caserio, que dan una señal importante de lo que piensa el Gobierno, que es que no hay posibilidades que a la Argentina le vaya bien si a Córdoba no le va bien", afirmó.



En ese sentido, señaló que La Docta tiene el "nivel de inversión más importante de los últimos 30 años".

"Estamos hablando de acueductos, cloacas, rutas, de agua, de viviendas. En los 4 años de macrismo, a Córdoba le fue mal porque le fue mal a la pequeña y mediana empresa y a la industria de Córdoba", añadió.



Respecto de las elecciones, el ex intendente de San Martín sostuvo que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), "la gente descargó el malhumor que tenía y que ahora la gente decide y sabe bien que no es en la Argentina de Macri donde se van a resolver los problemas".

En diálogo con los periodistas de Casa Rosada, en el CCK, Martín Gill se refirió a las declaraciones del gobernador Schiaretti y subrayó la actitud del Presidente, quien "no esperó a amigarse con los cordobeses para cumplir con la palabra empeñada".



" Lo hizo en la obra pública, en el aporte a la caja de jubilaciones que saldó una deuda histórica que dejó el macrismo, para que por primera vez tenga superávit en décadas", afirmó.



Señaló en ese sentido que el Gobierno nacional trabaja para que "se aceleren los procesos" en Córdoba y en cada provincia del país para que "la reactivación de la macroeconomía" llegue " al bolsillo de la gente de a pie".

El senador Caserio también hizo referencia a las declaraciones de Schiaretti y dijo estar "sorprendido" de que el gobernador cordobés afirme "que es opositor".



"Él tuvo una afinidad muy grande con Mauricio Macri y eso, de algún modo, se sostiene. Está empecinado en aislar a Córdoba y no estamos de acuerdo con eso. La provincia, si no tuviera el apoyo del Gobierno nacional, no estaría como está", agregó.

Reconoció que el Frente de Todos de Córdoba " no está satisfecho" con resultados electorales, que "no fueron buenos" en esa provincia y en muchas partes del país, y que "Juntos por el Cambio es una fuerza muy significativa en Córdoba, dónde hace 5 elecciones intermedias que sacan más de 50 puntos".



"Schiaretti dice que institucionalmente estamos bárbaro (con el Gobierno nacional) ¿Qué quiere decir? Que no tiene ninguna queja. El tomó la decisión política de aislar a Córdoba. Si además tiene otra cosa escondida, no lo conocemos", concluyó.



Además de los mencionados, participaron los ministros Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Alexis Guerrera (Transporte), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Martín Soria (Justicia), Carla Vizzotti (Salud), Jorge Taiana (Defensa), Tristán Bauer (Cultura), Aníbal Fernández (Seguridad) , Julián Domínguez (Agricultura), Jaime Perczyk (Educación) y Claudio Moroni (Trabajo).