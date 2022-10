En el marco del Dia de la Lealtad Peronista, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, presenció el acto llevado a cabo en Plaza de Mayo. El jefe comunal del partido bonaerense más extenso de la región ratificó la celebración del día de hoy como "el nacimiento del peronismo".



Espinoza dialogó en exclusiva con Crónica HD en la previa al inicio de la convocatoria del 17 de octubre en Plaza de Mayo, fraccionado en distintos puntos de emplazamientos. En dicho sitio, el acto estuvo encabezado por el líder del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, con la compañía de La Cámpora, el bloque de camioneros y sindicatos afán al oficialismo. En relación a esto, Espinoza celebró que "una multitud de gente impresionante" haya dicho presente en la icónica glorieta frente a la Casa Rosada.



En ese contexto, Espinoza afirmó que "un día como hoy tiene que ver con recordar lo que fue una nueva Argentina desde que Perón y Evita llegaron al poder", lo que derivó en la obtención de "los derechos que no tenían la mayoría de los populares, que después de su llegada tuvieron". En ese sentido, enumeró que los "aguinaldos, vacaciones, paritarias, salarios dignos, voto femenino, universidad pública y gratuita", entre otros ejemplos, son parte de las hazañas que acabaron con país "sólo para la aristocracia".

El jefe comunal de La Matanza destacó la presencia de "las nuevas generaciones llena de estudiantes secundarios, jóvenes universitarios y de trabajadores" que marcharon hacia la Plaza de Mayo, el sitio indicado de la ceremonia principal. En paralelo, ratificó que la presencia de todos los presentes en la marcha cuentan con la idea de "reafirmar el legado de Perón, Evita y Néstor", y lograr "defender que eso se haga realidad".

Uno de los focos a los que apuntó el dirigente tuvo que ver con el panorama actual del país. "Salimos de una crisis económica terrible y de una deuda externa impagable", acentuó Espinoza, destacando que, por las políticas empleadas por el actual gobierno, la situación "mejoró sin dudas". Sin embargo, dejó en claro que aún falta seguir progresando "porque los salarios no superan a la inflación y por eso hoy estamos en la calle".



Descalzo pidió "trabajar todos juntos para que el peronismo sea una realidad"

El Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, también dialogó en exclusiva con este medio, y en esta ocasión, hizo referencia a que los integrantes del peronismo tienen que "alzar la bandera de la independencia económica, soberanía política y justicia social para todos los argentinos"



Para lograr el cometido, el jefe comunal pidió "hacer un gran llamado a la unidad del peronismo de toda la República Argentina", y que el principal foco a que el movimiento social debe apuntar es a darle "prioridad para aquellos que no alcanzan a fin de mes". En este sentido, justificó que la idea de pensar en los más necesitados "se trata de una cuestión de pensar en Perón, Evita, Néstor y en los grande hombres que dieron mucho por la patria".



Asimismo, y en nombre de todos los intendentes, Descalzo envió un mensaje directo al bloque oficialista del Frente de Todos "llamando a la unidad" de la coalición. En paralelo, el funcionario pidió explícitamente en poner atención "en el que no tiene trabajo, el que se levanta a las 5 de la mañana, el que llega a las 6 de la tarde a su casa y no le alcanza el salario". "Trabajar todos juntos para que el peronismo sea una realidad", sentenció.