La delegación destinada a participar de la Misión Comercial multisectorial en San Pablo, Brasil, fue recibida y acompañada por el cónsul, Luis María Kreckler, y su equipo; que estuvo conformada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el embajador, Daniel Scioli; la secretaria de Producción, Débora Giorgi; y 25 empresarias y empresarios matanceros.

La importante iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las exportaciones entre el distrito más grande de la Argentina y el primer socio comercial de nuestro país; para aumentar la competitividad y las inversiones, generar miles de empleos para los jóvenes del distrito, además de potenciar la producción a través de la innovación y la tecnología.



Al referirse al intercambio comercial, Espinoza aseguró: “Tuvimos una agenda de trabajo muy fructífera. Nuestra función como gobierno local es ser un puente entre las empresas del municipio, que son nuevas en exportación y empresas que ya venían exportando a Brasil para que amplíen los niveles de comercialización”.

La misión se inauguró en la sede de la Federación Industrial del Estado de San Pablo (FIESP) con 136 reuniones bilaterales de negocios entre empresas matanceras y brasileras, principalmente productoras de bienes e insumos para la industria metalúrgica, plástica, química, mecánica, gráfica y de alimentos (revestimientos, ascensores, puertas para edificios, sistemas de estacionamientos robotizados, autopartes, energías renovables, cercos de seguridad, perimetrales, cerraduras y cajas fuertes, cabinas de pinturas, burletes y materiales imantados, partes para electrodomésticos, productos de librería, pastas, harinas, acero, entre otros).

En este sentido, el jefe distrital de La Matanza indicó: “Veinticinco empresarios y empresarias de La Matanza mantuvieron ciento treinta y seis reuniones de negocios con empresas brasileras, lo que representa la magnitud de lo exitosa que fue esta Misión Comercial multisectorial”.

Espinoza se refirió al éxito de la misión en la que se cerraron muchos acuerdos y se generaron preacuerdos que se concretarán a futuro, principalmente en lo que tiene que ver con oportunidades de negocios a través de planes de inversión e intercambio comercial.

En torno al tema, el intendente de La Matanza destacó: “Esto significa inversión, aproximadamente en forma directa 50 millones de dólares que es lo que hasta hoy tenemos en acuerdos de compras de productos de industrias de La Matanza por parte de los empresarios brasileros, y también la reafirmación de inversiones muy importantes, una es de Mercedes Benz en Argentina”, y agregó que están "creando grandes oportunidades para las empresas matanceras”.

“Impulsamos inversiones muy importantes como la de Mercedes Benz en Argentina por 200 millones de dólares, y de otra empresa histórica en La Matanza que está en Brasil, que es Acindar - ArcelorMittal, con una inversión en ejecución de unos 250 millones de dólares hasta el 2026, en lo que concierne a tren de galvanizado, remodelación de obras para logística, y energías renovables para la descarbonización”, explicó Espinoza.

“Esto significa algo muy importante para la Argentina, que es la entrada de divisas y la generación de nuevos empleos para los jóvenes de La Matanza", destacó Espinoza.

En la misma línea. Scioli destacó que “el vínculo comercial entre ambos países está creciendo en forma sostenida y esto es bueno para la Argentina porque genera trabajo e ingreso en dólares genuinos”.

Por su parte, la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, expresó: “Tenemos la certeza de que a través de las exportaciones se crearán muchos nuevos puestos de trabajo en La Matanza”.

Además de abrir la Ronda de Negocios denominada "Oportunidades de negocios en La Matanza", Espinoza mantuvo una intensa agenda institucional organizada en conjunto entre la Embajada argentina, el Consulado en San Pablo y la Secretaría de Producción municipal a cargo de Giorgi.



La agenda incluyó un fructuoso intercambio entre el vicepresidente de la Asociación Paulista de Municipios (APM), Marcelo Barbieri, que nuclea a 654 distritos de San Pablo, y el intendente Fernando Espinoza, como presidente de la Federación Argentina de Municipios de Argentina (FAM), que motivará la confección de acuerdos en materia de formación en gestión para intendentes locales de ambos países, como también en lo que tiene concierne a la tecnología, electromovilidad y ambiente, como el tratamiento de residuos, entre otras cuestiones.



Luego, el jefe comunal de La Matanza intercambió perspectivas sobre el presente y el futuro acerca de la actividad industrial y productiva con el vicepresidente de la Federación Industrial del Estado de San Pablo (FIESP), Rafael Cervone.

Además, mantuvo un importante encuentro con el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Marta Suplicy, en las que abordaron los desafíos de la planificación urbana del futuro.

En este sentido, Espinoza sostuvo: “Conversamos sobre diferentes acciones que serán impulsadas a través de la integración y la cooperación entre el municipio de La Matanza y el municipio de San Pablo”.



“Acordamos que para nuestras regiones es de suma importancia intercambiar experiencias en el diseño de políticas educativas e innovadoras para el desarrollo de nuestras ciudades, y asumimos el compromiso de continuar trabajando en la integración de los municipios de la región con el objeto de fortalecer y potenciar las rutas comerciales del Mercosur”, precisó el intendente matancero.

La agenda continuó con la recorrida a la planta de camiones de Mercedes Benz más grande del mundo, en San Bernardo do Campo; desde donde se comercializa la Sprinter Mercedes Benz que se fabrica, hace 25 años, en el distrito matancero de Virrey del Pino.



Allí, además, se llevó adelante un encuentro entre el jefe comunal de La Matanza y el intendente local, Orlando Morando, en donde firmaron un Acuerdo de Hermanamiento, que establece la cooperación entre ambos municipios al respecto de la producción, educación, innovación, ambiente, ciudad digital, entre otras.

Luego de sellar el acuerdo, el jefe distrital de La Matanza declaró: “Este convenio nos abre el rumbo a múltiples intercambios con el municipio de San Bernardo do Campo, en materia de ciencia, tecnología e innovación, y más oportunidades; lo mismo que con el SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial) que es la contraparte de la Federación Industrial del Estado de San Pablo (FIESP)”.



Posteriormente, cerraron la jornada con una reunión con el presidente del Partido de los Trabajadores (PT) del Estado de San Pablo, Luiz Marinho, el diputado Luiz Fernando Teixeira, y el presidente del Sindicato de Metalúrgicos del ABC de San Bernardo do Campo, Moisés Selerges Júnior.



“En la Capital Nacional de la Producción y el Trabajo seguimos tomando medidas para aumentar la producción y generar más empleo; esa es nuestra agenda inmediata”, resaltó Espinoza, y concluyó: “ La Matanza va camino a ser la primera ciudad de la innovación del país, y este tipo de iniciativas no hacen otra cosa que abrirnos una ventana al mundo para cumplir con este sueño por el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Así que muy felices, y el agradecimiento enorme por el trabajo, como siempre, imparable a nuestro querido embajador, Daniel Scioli”.