Fernando Iglesias trajo a colación las declaraciones que había dado el año pasado Víctor Fera, dueño de "Maxiconsumo" y de las marcas "Molto" y "Marolio", en donde comparó al Gobierno de Mauricio Macri con el del presidente Alberto Fernández, respecto de los beneficios dentro de la industria supermercadista.

Las críticas del diputado nacional causaron aún más revuelo que aquellas antiguas declaraciones del empresario, y las redes sociales lanzaron un sinfín de comentarios.

A través de su cuenta de Twitter, Iglesias escribió un posteo un tanto contradictorio: "Nunca compré productos Marolio, pero ahora no pienso seguir haciéndolo", junto con la imagen de las declaraciones del dueño de Maxiconsumo.

El polémico tuit generó una oleada de comentarios.

A modo broma, muchos se metieron con la redacción del diputado: "¿Nunca compre, pero no pienso seguir haciéndolo? ¿Contradicción?", escribió un usuario, mientras que otro indicó que no estudió bien la sintaxis: "Se ve que no aprendió que la doble negación concluye en una afirmación".

Si bien hubo quienes "bancaron" al diputado nacional, una gran cantidad de usuarios salió a defender a la conocida y popular marca de alimentos Marolio. "Marolio produce productos de primera calidad dentro del estándar de la industria nacional, y los consumo habitualmente", escribió una internauta.

En ese sentido, otro usuario, sin dudar, apoyó las antiguas declaraciones de Víctor Fera: “Ya no es necesario ser políticamente correcto, a mí me encanta que haya alguien que diga las cosas como son”.

Sin embargo, hubo quienes fueron durísimos con el diputado Iglesias: "Invierte en el país y da trabajo a mucha gente, lo opuesto a vos, que sos un gasto", y agregó: "Deberías escuchar las razones de la gente que opina distinto para poder revertir ese pensamiento, no cancelarlos".

Pese a las varias críticas que recibió, algunos reconocieron que, al igual que el diputado nacional, tampoco seguirían consumiendo los alimentos de la conocida marca Marolio.

En la entrevista que dio el año pasado el empresario, en donde dio las famosas declaraciones sobre el gobierno anterior, Fera denunció una práctica que se repite año tras año, en medio de las licitaciones que realizaban los gobiernos para comprar alimentos.

En referencia a ello, declaró: "Conozco las empresas de nombre, que son las que vienen ganando licitaciones desde hace 15 años".

Por otro lado, en dicha entrevista también apoyó al Gobierno del presidente actual Alberto Fernández, y lo comparó con el de Mauricio Macri: "También les vendí mercadería, que me la pagaban a los cinco o seis meses para que no pueda licitar. La corrupción viene de hace muchos años", aseguró el dueño del Maxiconsumo.