Tres de los cuatro gremios ferroviarios se sumaron este viernes a la protesta dispuesta para el 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, por los sindicatos del transporte en demanda de la eliminación o modificación de la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, por lo que ese día el personal "no prestará servicios" en las empresas.



Los titulares de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, y de la Asociación de Señaleros de Ferrocarriles Argentinos (ASFA), Enrique Maigua, puntualizaron este viernes en un comunicado de prensa que esas organizaciones acatarán "la resolución adoptada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y no prestarán ningún servicio el 1° de Mayo".



"No habrá ningún tipo de servicios ferroviarios en demanda de la revisión de Ganancias, en especial de algunos de los rubros sobre los que se aplica y, los trabajadores, tomarán el feriado nacional y no concurrirán a cumplir tareas", destacaron los dirigentes.



Los sindicalistas reseñaron que el reclamo "tiene ya larga data" y que en su momento se realizaron asambleas y se delineó "la agenda y el plan de acción", y agregaron que "no se debería aplicar el impuesto sobre los feriados trabajados, las horas extra y los viáticos".



"El presidente Mauricio Macri incumplió su promesa de campaña. Los gremios exhortan a los trabajadores a no presentarse a cumplir tareas y a hacer uso del feriado, que es su derecho. Todos cobrarán el día de manera normal, como lo garantiza la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)", puntualizaron los sindicalistas.



Por último, aclararon que los servicios serán "normales y habituales" el martes 30, ya que la CGT -el órgano máximo de conducción- "no dispuso para ese día ninguna protesta".