La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avanzó este martes en la firma del dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo que amplía la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria aprobada en la ley de Solidaridad Social que sólo era para pymes, y que sería tratado el viernes próximo en el recinto de la Cámara baja.



El dictamen de mayoría recibió 27 firmas con el respaldo del oficialismo y otros bloques provinciales, en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) presentó un dictamen de minoría propio que obtuvo el apoyo de 22 legisladores.



Si bien la comisión tenía previsto debatir en conjunto esa iniciativa con el proyecto que contempla la ampliación del presupuesto, el oficialismo decidió desdoblar el debate y convocar para las 15 a un nuevo encuentro con la presencia de funcionarios, para tratar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de ampliación del presupuesto.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión,, propuso convocar para las 15 al secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, y a funcionarios del área, para que expliquen los alcances de esa propuesta de ampliación del cálculo de gastos y recursos.En el marco de la reunión, Heller anticipó que el oficialismo aceptó incorporar al dictamen de mayoría una serie de cambios al proyecto original propuestos por diputados por diferentes bloques, aunque de todos modos amplió hasta mañana el plazo para la elaboración de dictámenes de minoría por parte de la oposición.En el dictamen de mayoría se incluyeron, entre otras cuestiones, premios al contribuyente cumplidor en monotributo y ganancias, propuesto por diputados de la oposición, que consistirá en la exención del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas para cada categoría.

Sin embargo, el oficialismo rechazó la propuesta de JxC para que se excluya a OIL Combustibles en el articulado de la iniciativa, porque advertían que se trataba de una empresa quebrada sin actividad.En el marco del encuentro, se produjo un contrapunto entre Heller y el diputado del PRO, Luciano Laspina, ex presidente de la comisión de Presupuesto en el Gobierno de Cambiemos, quien lamentó que el oficialismo no haya aceptado modificar ese artículo, al sostener que "representa una enorme injusticia al principio de legalidad"."Poder tratar de la misma forma a una pyme sacrificada y al mismo tiempo rescatar de la quiebra a quien ha hecho fraude y todavía no la han devuelto, es una vergüenza para este Congreso", enfatizó Laspina.

Heller, por su parte, le respondió que le "gustaría algún día poder discutir algunas cosas que ha dicho", al recordar: "cuando yo era diputado y se trató el blanqueo y usted era presidente de esta comisión, sentí una enorme indignación cuando vi que se permitía el blanqueo a gente que había cometido delitos, que había dejado de tributar y había estafado al Estado".Al cruce se sumó el titular del interbloque de JxC,, quien aseguró que "nuestra posición no es un capricho personal", al sostener que "esta ley tiene nombre, apellido y domicilio", y consideró que se trata de "un antecedente gravísimo. Les están poniendo a los procesos concursales una mancha negra que ningún Gobierno se animó", sentenció.El oficialismo tendría asegurada de todos modos la sanción de la iniciativa en la sesión del viernes, ya que cuenta con el respaldo de 117 diputados propios, los ocho diputados del interbloque de Unidad para el Desarrollo -que preside José Luis Ramón-, del Frente para la Concordia Misionero; los cordobeses del interbloque Córdoba Federal y del MPN.