El fiscal Federico Delgado aseguró este viernes que "tienen asidero" los dichos del empresario Marcelo Tinelli sobre la existencia de "aprietes" y "persecuciones" durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

"Claro que le veo asidero a esta denuncia, mal que me pese; es duro pero no es una novedad", indicó el fiscal Delgado esta mañana en declaraciones a la radio online Futurock al referirse al mensaje del conductor de TV y presidente de San Lorenzo, quien este jueves por Twitter dijo que durante el gobierno anterior había "un aparato del Estado para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse".

Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020

El fiscal federal Jorge Di Lello abrió este viernes una investigación e imputó al ex presidente Macri, al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su ex segunda Silvina Majdalani, a raíz de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño.

La fiscalía imputó además a Dario Biorci, ex jefe de Gabinete de la administración anterior de la AFI y a un grupo de agentes cuya identidad se mantiene en reserva, según el dictamen entregado al juez federal Macelo Martínez De Giorgi.

Según la denuncia de Caamaño, las evidencias de espionaje ilegal de correos electrónicos de al menos 85 funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad surgió del hallazgo de un disco rígido cuyo contenido había sido borrado, pero fue recuperado.

.

Al referirse a la reforma judicial impulsada por el oficialismo, Delgado indicó que "es imprescindible", ya que necesitan "creer en lo que dicen jueces y fiscales y hoy el sistema está sospechado".

"Hay que construir puentes que acerquen a la Justicia con la sociedad", lo que implicará "algunos compromisos morales y la renuncia a usar las instituciones con fines particulares por parte de un sector de los empresarios o de la dirigencia política", agregó.

Delgado consideró que existe "un formato de organización social complicado que fabrica pobres y criminalidad pero hubo una arquitectura institucional que acompaña eso".

Consultado sobre si debería haber cambios en la Corte Suprema, el fiscal opinó que "los tribunales inferiores tienen plazos para fallar y la Corte no: eso no está bien y no es posible que la cabeza de un poder no tenga plazos".

"La Corte debe poner luz pública sobre lo que hace. No sé si eso implica cambiar el número de sus integrantes, pero tiene que abrirse a la sociedad y construir puentes", evaluó.

.

Al comentar tópicos de su reciente libro "República de la impunidad", Delgado resaltó que "hay que cambiar el modo en que los judiciales comunican las noticias: tendríamos que tener prohibido hablar en off the record" con los periodistas.

"Hay que profesionalizar la comunicación con un servicio que brinde información a todo el mundo y una persona que tenga el rol de responder a todos los periodistas y acreditados en el Poder Judicial", concluyó.