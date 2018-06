"No hubo discriminación religiosa bajo ningún punto de vista. Una de las características más fuertes del pueblo argentino es que podemos dar cátedra de paz. Nunca nos hemos separado por razones de fe", aseguró el Canciller argentinoDurante una entrevista con el programa matutino que se emite por el canal Trece, Arriba Argentinos, Fauire recordó que desde Cancillería le habían recomendado a la AFA que el partido amistoso previo al Mundial de Rusia no se jugara en la ciudad de Jerusalén.Por otra parte señaló que "los jugadores no deberían llegar al Mundial con una sensación de miedo o angustia. Entiendo que puedan estar preocupados por sus familias"."Alertamos sobre la sensibilidad de disputar un amistoso ahí", citó al Canciller y agregó que "la situación actual es distinta porque Estados Unidos movilizó su Embajada a Jerusalén, dándole así el reconocimiento a esa ciudad como capital de Israel y eso es lo que Palestina rechaza".Por último comentó que en Israel "el proceso de paz todavía está en curso y la paz se alcanza cuando hay diálogo, no con las manifestaciones de violencia".