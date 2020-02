La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó que los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof están en "la misma sintonía" en esa materia y, tras ratificar que las fuerzas federales seguirán "desplegadas" en territorio bonaerense, tal como estaba establecido, sostuvo que "no le interesa" polemizar con su par provincial, Sergio Berni.



"Las fuerzas federales van a seguir estando desplegadas, como estaba, y la decisión está en manos del gobernador", subrayó Frederic en referencia a la reunión que mantuvo el martes con el mandatario provincial en la que se acordó conformar una mesa operativa conjunta para coordinar el despliegue de los agentes de seguridad en el territorio.

Al respecto, la funcionaria aclaró que "resta hacer un trabajo de coordinación" sobre las fuerzas federales "por si hay que hacer ajustes" en los distritos. El Gobierno bonaerense concretó el acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación durante una reunión que mantuvieron Kicillof y Frederic, y en la que también estuvo presente Berni. El encuentro se gestó luego de un debate sobre la actuación de alrededor de 6.500 agentes de las fuerzas federales que realizan tareas de patrullaje y prevención del delito.



En declaraciones al canal C5N, Frederic sostuvo que mantuvo una "conversación" con Berni y que ambas carteras avanzaron en un "convenio que debería tener que firmarse en los próximos días o semanas, y que está sujeto al gobernador, que es el que firma".

Las fuerzas nacionales seguirán trabajando en la provincia de Buenos Aires.



"Estamos trabajando muy comprometidos con la seguridad de todo el país", sostuvo Frederic, y añadió: "En la provincia de Buenos Aires vive más de un tercio de a población argentina, así que, particularmente, estamos muy interesados y a disposición".



En ese sentido, agregó que Kicillof está en la "misma sintonía" que la gestión nacional en materia de seguridad y que "lo ha demostrado en las conversaciones" que mantuvieron.



Consultada sobre las diferencias que mantuvo con Berni, expresó: "No me siento interpelada, no me interesa la polémica; es un deporte que no me interesa porque no le da más seguridad efectiva a al gente".

Gendarmería y el caso Maldonado

Por otro lado, Frederic reiteró que su gestión revisará la "actuación administrativa" de la Gendarmería en el caso de la muerte de Santiago Maldonado, a fin de establecer si "la acción de los que participaron en el operativo se ajustó a la normativa de la institución".



"Estamos revisando la actuación administrativa, junto con la Gendarmería, y viendo cuál ha sido el procedimiento administrativo", dijo Frederic, y advirtió: "No es un procedimiento disciplinario, eso está pendiente".

Frederic reiteró que revisará el accionar de Gendarmería en el caso Maldonado.

Tras explicar que la Gendarmería "se rige por el código de disciplina de las Fuerzas Armadas", la funcionaria señaló que en el caso Maldonado "hubo un procedimiento administrativo para deslindar" a esa fuerza de la "figura de la desaparición forzada".



"No se establecieron las responsabilidades de quienes actuaron en el operativo, y qué condujo a la desaparición por tres meses del cuerpo de Maldonado", apuntó. En ese sentido, Frederic afirmó que el objetivo es "establecer si la acción de los que participaron en el operativo se ajustó a la normativa de la institución".

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017, durante un procedimiento realizado por personal de Gendarmería para desalojar manifestantes en la ruta 40, en la provincia de Chubut, y su cadáver fue hallado en el Río Chubut el 17 de octubre de ese año.