El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, coincidió con el presidente Mauricio Macri en que la causa por presuntas coimas en obras públicas "agrega ruido a una situación difícil de la economía".

"La causa está teniendo incidencia en la economía, sobre todo en el acceso a crédito de muchas empresas. Agrega ruido a una situación difícil de la economía. En el corto plazo, está complicando a una economía que ya está complicada", señaló Frigerio.

El jueves, el presidente había advertido: "Seguramente todo ese proceso de los cuadernos y de salir a la luz tantas cosas genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica".

En tanto, Frigerio consideró que la investigación a cargo del juez federal Claudio Bonadio será positiva para el país a largo plazo. "La Argentina del cambio, que empezó con Macri, tiene esa visión de largo plazo. Hemos cometido errores por priorizar el cortísimo plazo. En este sentido esto que está pasando es un punto de inflexión en nuestra historia, y es algo bueno. El que las hace las paga en Argentina, y eso antes no ocurría", subrayó.

Sobre la causa, deseó que "la Justicia pueda demostrar la culpabilidad de los vinculados con los hechos de corrupción y que podamos recuperar algo de los recursos que les robaron a los argentinos".

Y enfatizó que "el cambio llegó para quedarse". "La Argentina ya no vuelve para atrás es mi convicción por lo menos. No vuelve al populismo, no vuelve al gobierno del kirchnerismo, a esas matrices de corrupción, a un gobierno que despreciaban la República. A eso no vuelve más", afirmó.