El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que “la sociedad no quiere marchas ni paros" y sostuvo que el gobierno nacional no “persigue” al líder de los Camioneros, Hugo Moyano, principal convocante de la protesta de esta tarde.

"Si hoy Moyano moviliza mucha gente, mañana no pasa nada. La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Quiere seguir trabajando, progresar, (ver) cómo mejora su situación y necesita que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina", dijo Frigerio esta mañana en declaraciones a radio La Red.

Para el ministro, la movilización de esta tarde convocada por Camioneros "tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical", en referencia a las causas que enfrenta el líder camionero en la Justicia.

"Nosotros no perseguimos a Moyano. El Gobierno no persigue a nadie y éste es el cambio cultural del país que nos diferencia del gobierno anterior", sostuvo.

"Nosotros fuimos claros. Es una marcha que tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical que cree que no debe ser tratado igual en la justicia", remarcó el ministro.

En ese marco, el titular de la cartera política dijo que "no podes escudarte detrás de una marcha para no ir a la justicia” y agregó: “En esta Argentina del cambio todos somos iguales y debemos explicar el origen de los fondos".

"No somos nosotros los que marcamos los ritmos. Hemos tenido un vínculo de trabajo con Moyano desde la Ciudad, hemos hablado muchísimas veces, pero nosotros no hemos cambiado y, si se quiere, el que cambió fue él", dijo al explicar la relación anterior del oficialismo con el dirigente camionero.