En una cruda metáfora de la marcha económica, Rogelio Frigerio aseguró que “tuvimos que hacerle un torniquete a la economía, para que no se desangrara”. Durante una entrevista en radio Mitre, el ministro del Interior resaltó que “fue un golpe tremendo para la Argentina la que vino de afuera” y señaló que “costó recuperarse” de eso.

“Se devaluó nuestra moneda, tuvimos que modificar nuestra política económica, tener una política monetaria más severa y una fiscal más estricta. Tuvimos que aplicar un torniquete para que la economía no se desangre”, precisó. “Creo que esta situación no puede permanecer en el tiempo mucho más, tenemos que ir aflojando el torniquete pero siempre sabiendo que hay que priorizar la vida del cuerpo, que en el camino no se nos queden todas las Pymes. Hoy la prioridad es no volver a caer en una crisis cambiaria”, manifestó.

El ministro resaltó que “la situación es compleja y requiere de medidas muy drásticas”, pero aseguró que esas políticas “no pueden permanecer en el tiempo mucho más”. Lejos del optimismo que vuelve lentamente a distintos funcionarios de Mauricio Macri, agregó que “como la situación internacional no mejora, no tiene sentido repetir los mismos errores diciendo que esto se va a solucionar rápido”.

También fue contundente sobre la ausencia de expectativa para que baje la inflación, tal como sostienen desde Hacienda. El ex director del Banco Ciudad explicó que “hasta que no se ataque el déficit, la inflación va a seguir existiendo”, por lo que celebró que el gobierno vaya, “con el esfuerzo de todos, hacia un presupuesto más equilibrado para el año que viene”.

Defensa a Monzó

Por otra parte, el funcionario opinó que “no es difícil la rosca política”, a la que calificó como necesaria: “Yo creo en construir consensos a través del diálogo, es ponerse en el lugar del otro y entender al que está en la vereda de enfrente”, cerró.