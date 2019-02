"Queremos ver la posibilidad de que los extranjeros con antecedentes delictivos no ingresen a nuestra provincia", sostuvo el ministro de Gobierno de Tierra del Fuego, José Luis Álvarez. Las autoridades analizan la firma de un decreto que prohiba el ingreso de extranjeros que tengan antecedentes penales.

El gobierno de la provincia analiza la posibilidad de implementar una legislación que le permita expulsar a extranjeros que delincan en suelo fueguino o que intenten residir en Tierra del Fuego teniendo antecedentes penales en otra jurisdicción. Álvarez aseguró que el tema está en estudio por pedido de la propia gobernadora de la provincia, Rosana Bertone.

En ese sentido, Álvarez señaló: "Lo hemos charlado con la gobernadora y nos ha pedido que nos pongamos a estudiar este tema para ver qué postura vamos a tomar desde la provincia. Entendemos que debemos cuidar nuestra provincia de aquellas personas que no vienen a trabajar, sino que llegan para delinquir. Me parece que es una herramienta que, correctamente utilizada, lo que va hacer es proteger a la ciudadanía. Una política migratoria que cuida el bienestar de la gente y a su patrimonio no tiene nada de malo".

"Si el extranjero quiere venir y ya viene con antecedentes de haber cometido delitos en otro lugar, ¿para qué nos vamos a arriesgar a que los venga a cometer acá a Tierra del Fuego?", dijo Álvarez. "Esto pasa en todos los países serios. Uno se va a otros lugares del mundo, como Estados Unidos, y en el aeropuerto te preguntan si tenés antecedentes y no te dejan ingresar. Le pasó a Diego Maradona cuando no lo dejaron ingresar a Japón", agregó el funcionario de la provincia de Tierra del Fuego.

La postura es similar a la que adoptó Chubut, que el 6 de febrero dispuso, a través de un decreto, "la expulsión y prohibición de ingreso a la Provincia de Chubut de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero".

La iniciativa llevó la firma del gobernador Mariano Arcioni. Por aquellos días, el Ministro de Gobierno de Chubut, Federico Massoni, defendió la iniciativa al asegurar que "es inadmisible que cada ciudadano aporte $4700 diarios para mantenerlos". Esta serie de medidas en contra de los delitos cometidos por extranjeros en la Argentina recibió el apoyo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Por ahora no hay otras provincias que lo estudien o lo piensen implementar.